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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/صحيفة-بريطانية-رادارات-المقاتلات-الروسية-تشكل-خطرا-على-طائرات-إف-16-1080339716.html
صحيفة بريطانية: رادارات المقاتلات الروسية تشكل خطرا على طائرات "إف-16"
صحيفة بريطانية: رادارات المقاتلات الروسية تشكل خطرا على طائرات "إف-16"
كتبت صحيفة بريطانية أن المقاتلات الروسية المزودة برادارات متقدمة تشكل تهديدًا لمقاتلات "إف-16" الأمريكية التي تطلق صواريخ قصيرة المدى. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T05:06+0000
2023-08-23T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "ليس من الواضح إذا كانت طائرات "إف-16" ستساعد أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث يتحرك هجومها المضاد ببطء".وكتبت الصحيفة: "سيتعين على مقاتلات "إف-16" التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز العام المقبل، إطلاق صواريخ قصيرة المدى، لأنه من المشكوك فيه أن تقرر الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "JASSM" التي يصل مداها إلى ألف كيلومتر".وقاالت صحيفة "الإيكونوميست": "سيكون الوضع معقدًا بشكل خاص بسبب الحاجة إلى توزيعها في مطارات مختلفة لتجنب تدميرها من قبل القوات الروسية. ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط ما سيتطلب عددًا كبيرًا من المقاولين لإصلاح طائرة "إف-16".وبحسب الصحيفة فإنه لو تم حل جميع المشكلات، فإن توريد طائرات "إف-16" يمكن أن يؤثر فقط على معنويات الأوكرانيين.ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-عسكري-بريطاني-إف-16-المزمع-تسليمها-إلى-أوكرانيا-مجرد-سيارة-قديمة-1080312463.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة بريطانية: رادارات المقاتلات الروسية تشكل خطرا على طائرات "إف-16"

05:06 GMT 23.08.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Toby Talbot
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كتبت صحيفة بريطانية أن المقاتلات الروسية المزودة برادارات متقدمة تشكل تهديدًا لمقاتلات "إف-16" الأمريكية التي تطلق صواريخ قصيرة المدى.
وقالت الصحيفة: "ليس من الواضح إذا كانت طائرات "إف-16" ستساعد أوكرانيا في ساحة المعركة، حيث يتحرك هجومها المضاد ببطء".

وأضافت: "إلقاء الصواريخ الموجهة قصيرة المدى، والتي تستخدمها بالفعل طائرات "ميغ-29" الأوكرانية، سيعرضها للخطر من المقاتلات الروسية المزودة برادارات أكثر تقدما".

وكتبت الصحيفة: "سيتعين على مقاتلات "إف-16" التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا في موعد لا يتجاوز العام المقبل، إطلاق صواريخ قصيرة المدى، لأنه من المشكوك فيه أن تقرر الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بصواريخ "JASSM" التي يصل مداها إلى ألف كيلومتر".

وأشارت الصحيفة إلى أن تدريب الطيارين على المقاتلات يحتاج المزيد من الوقت، الأمر الذي يؤدي بالفعل إلى تأخير تسليمها، وإن صيانة المقاتلات ستصبح مشكلة أكثر صعوبة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وقاالت صحيفة "الإيكونوميست": "سيكون الوضع معقدًا بشكل خاص بسبب الحاجة إلى توزيعها في مطارات مختلفة لتجنب تدميرها من قبل القوات الروسية. ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط ما سيتطلب عددًا كبيرًا من المقاولين لإصلاح طائرة "إف-16".
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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أمس, 08:06 GMT
وبحسب الصحيفة فإنه لو تم حل جميع المشكلات، فإن توريد طائرات "إف-16" يمكن أن يؤثر فقط على معنويات الأوكرانيين.
ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وإن سلطات كييف ستستوردها من دولة ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.
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