https://sputnikarabic.ae/20230823/ضابط-بولندي-يكشف-حدوث-نزوح-جماعي-من-أوكرانيا-1080350959.html
ضابط بولندي يكشف حدوث نزوح جماعي من أوكرانيا
ضابط بولندي يكشف حدوث نزوح جماعي من أوكرانيا
أفاد الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك، في مقال، بأن الأوكرانيين يغادرون البلاد بشكل جماعي، بسبب رفض زيلينسكي التفاوض على السلام مع روسيا. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T12:14+0000
2023-08-23T12:14+0000
2023-08-23T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سكرزيبتشاك: "عدم وجود احتمالات لإنهاء الصراع يعني معاناة بطيئة لأوكرانيا".وأضاف: "المشكلة الخطيرة هي الهجرة الكبيرة، حيث يفر الناس من البلاد لأنه ليس لديهم أمل في انتهاء الأعمال القتالية".وتابع سكرزيبتشاك: "استمرار المواجهة العسكرية لا يلقي بالجمهورية في حفرة ديمغرافية فحسب، بل لا يسمح أيضا ببدء عملية استعادتها".وقال في مقال لصحيفة " Wprost": "لكي يعود ملايين اللاجئين، من الضروري تهيئة الظروف المناسبة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الاتحاد-الأوروبي-نريد-الوصول-إلى-مفاوضات-سلام-بشأن-أوكرانيا-1080225325.html
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ضابط بولندي يكشف حدوث نزوح جماعي من أوكرانيا
12:14 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أفاد الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك، في مقال، بأن الأوكرانيين يغادرون البلاد بشكل جماعي، بسبب رفض زيلينسكي التفاوض على السلام مع روسيا.
وقال سكرزيبتشاك: "عدم وجود احتمالات لإنهاء الصراع يعني معاناة بطيئة لأوكرانيا".
وأضاف: "المشكلة الخطيرة هي الهجرة الكبيرة، حيث يفر الناس من البلاد لأنه ليس لديهم أمل في انتهاء الأعمال القتالية".
وتابع سكرزيبتشاك: "استمرار المواجهة العسكرية لا يلقي بالجمهورية في حفرة ديمغرافية فحسب، بل لا يسمح أيضا ببدء عملية استعادتها".
وأشار الجنرال إلى أن الصراع أثار بالفعل أزمة اقتصادية خطيرة في أوكرانيا، ومن دون مساعدة مالية ومادية من الغرب، لن تتمكن كييف من البقاء على قيد الحياة.
وقال في مقال لصحيفة " Wprost":
"لكي يعود ملايين اللاجئين، من الضروري تهيئة الظروف المناسبة".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.