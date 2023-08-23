https://sputnikarabic.ae/20230823/عواصف-ورياح-عاتية-في-مكه-المكرمه-فيديو-1080342302.html
عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو
عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:36+0000
2023-08-23T07:36+0000
2023-08-23T07:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر في مقاطع الفيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة.في تصريح لمسؤولين من الدفاع المدني، أشاروا إلى أن العاصفة ألحقت أضرارًا مادية في بعض المناطق، وعدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة لهذه الظروف.ووجدد المسؤولون تأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية في مثل هذه الظروف، محذرين المواطنين والمعتمرين من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة.
ويظهر في مقاطع الفيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة.
في تصريح لمسؤولين من الدفاع المدني، أشاروا إلى أن العاصفة ألحقت أضرارًا مادية في بعض المناطق، وعدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة لهذه الظروف.
ووجدد المسؤولون تأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية في مثل هذه الظروف، محذرين المواطنين والمعتمرين من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.