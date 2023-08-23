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https://sputnikarabic.ae/20230823/عواصف-ورياح-عاتية-في-مكه-المكرمه-فيديو-1080342302.html
عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو
عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T07:36+0000
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مجتمع
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ويظهر في مقاطع الفيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة.في تصريح لمسؤولين من الدفاع المدني، أشاروا إلى أن العاصفة ألحقت أضرارًا مادية في بعض المناطق، وعدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة لهذه الظروف.ووجدد المسؤولون تأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية في مثل هذه الظروف، محذرين المواطنين والمعتمرين من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

عواصف ورياح عاتية في مكه المكرمه... فيديو

07:36 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمناظر عامة للمدن العربية - مدينة مكة، السعودية
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة مكة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة في مكة المكرمة.
ويظهر في مقاطع الفيديو إصابة المواطنين والمعتمرين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة.
في تصريح لمسؤولين من الدفاع المدني، أشاروا إلى أن العاصفة ألحقت أضرارًا مادية في بعض المناطق، وعدم تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة لهذه الظروف.
ووجدد المسؤولون تأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية في مثل هذه الظروف، محذرين المواطنين والمعتمرين من الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.
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