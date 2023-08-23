https://sputnikarabic.ae/20230823/كوفبيك-الكويتية-تعلن-عن-اكتشاف-نفطي-في-مصر-يزيد-معدل-الإنتاج-1080348512.html

"كوفبيك" الكويتية تعلن عن اكتشاف نفطي في مصر يزيد معدل الإنتاج

"كوفبيك" الكويتية تعلن عن اكتشاف نفطي في مصر يزيد معدل الإنتاج

أعلنت شركة "كوفبيك" الكويتية أنها حققت اكتشافا نفطيا جديدا في منطقة قناة السويس المصرية عن طريق الشركة التابعة لها "كوفبيك مصر". 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T10:53+0000

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وأوضحت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية أن الاكتشاف النفطي الجديد في منطقة امتياز "جيسوم وغرب طويلة" المصرية، حسبما ذكرت بوابة "أرقام" السعودية، اليوم الأربعاء.وقال محمد الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان، إن الاكتشاف النفطي تم في البئر الاستكشافية "جي إن إن - 11"، الموجودة شرق حقل "جي إن إن" النفطي.ولفت البيان إلى أن البئر تم حفرها بواسطة منشآت الإنتاج المبكر، التي تم إنشاؤها لإنتاج نحو 2500 برميل نفط يوميا.وتعد "جي إن إن - 11" هي البئر الـ 4 التي تم إنشاؤها في المنطقة الوسطى من حقل "جي إن إن"، بحسب البيان الذي أوضح أنها تتضمن وحدة إنتاج بحرية وخط أنابيب لتصدير المنتجات النفطية.يذكر أن البئر الجديد هو جزء من مجمع إنتاج النفط "ستار جيسوم" القائم حاليا، حيث تخطط الشركة للتوسع في العمليات الاستكشافية في المستقبل، بحسب الشركة الكويتية، التي أشارت إلى أن جهود الاستكشاف أكدت الإمكانات الهيدروكربونية الإيجابية لمنطقة خليج السويس.ولفتت البوابة إلى أن "كوفبيك مصر" تمتلك 40 في المئة من الامتياز الاستكشاف، بينما تمتلك شركة شيرون 60 في المئة عبر شركة تابعة هي "غوس بيكو"، في حين تتولى التشغيل والأنشطة الميدانية شركة "بتروجولف مصر".

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