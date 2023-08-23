عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/لانتسيت-روسية-تدمر-غفوزديكا-أوكرانيا-فيديو--1080342882.html
"لانتسيت" روسية تدمر "غفوزديكا" أوكراني... فيديو
"لانتسيت" روسية تدمر "غفوزديكا" أوكراني... فيديو
دمرت مسيرة "لانتسيت" روسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" وحولته إلى كتلة من الحطام. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:01+0000
2023-08-23T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080342668_0:0:540:304_1920x0_80_0_0_0e5ab4ad0f4f7698e63048804a60d476.jpg
وتظهر المشاهد المدفع الأوكراني وهو متخف داخل ستار من الأشجار، حيث حاول الجيش الأوكراني تمويهه من خلال إدخاله ضمن حفرة رملية.الجدير بالذكر، أن المسيرة الروسية "لانتسيت" كان لها دور كبير بتدمير الكثير من الدبابات والمدرعات الأوكرانية والغربية بسبب دقة إصابتها.وتتميز المسيرة الروسية بسرعتها وخفة حركتها وتمتعها بميزات تجعلها قادرة على التخفي من الرادارات وأجهزة الاستطلاع.شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديوشاهد أيضا: لقطات لـ"سو - 25" الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080342668_83:0:491:306_1920x0_80_0_0_127623722d15cab3c6086eca9400818f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" روسية تدمر "غفوزديكا" أوكراني... فيديو

08:01 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 23.08.2023)
© Photoمدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
دمرت مسيرة "لانتسيت" روسية مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "غفوزديكا" وحولته إلى كتلة من الحطام.
وتظهر المشاهد المدفع الأوكراني وهو متخف داخل ستار من الأشجار، حيث حاول الجيش الأوكراني تمويهه من خلال إدخاله ضمن حفرة رملية.

وتوجهت المسيرة الروسية "لانتسيت" بشكل مباشر إلى هدفها المحدد، واصطدمت به ودمرته، حيث تسبب الانفجار بتصاعد ألسنة النيران والدخان من المدفع الأوكراني.

الجدير بالذكر، أن المسيرة الروسية "لانتسيت" كان لها دور كبير بتدمير الكثير من الدبابات والمدرعات الأوكرانية والغربية بسبب دقة إصابتها.
وتتميز المسيرة الروسية بسرعتها وخفة حركتها وتمتعها بميزات تجعلها قادرة على التخفي من الرادارات وأجهزة الاستطلاع.
شاهد أيضا: مسيرات روسية تدمر شاحنات أوكرانية محملة بالجنود والذخيرة على خط المواجهة... فيديو
شاهد أيضا: لقطات لـ"سو - 25" الروسية وهي تدمر أهدافا أوكرانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала