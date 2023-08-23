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https://sputnikarabic.ae/20230823/لحظة-انهيار-جسر-ضخم-في-الهند-ومقتل-17-شخصا-فيديو-1080343963.html
لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو
لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو
لقي 17 عاملا على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم بعد انهيار جسر قيد الإنشاء في سايرانغ قرب مدينة أيزاول شمال شرقي الهند. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:55+0000
2023-08-23T08:55+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إنه "كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث"، مشيرة أن هناك آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال، إنه "لم يتم التأكد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ11 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
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أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات

لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو

08:55 GMT 23.08.2023
© AP Photo / Ajit Solankiانهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند
انهيار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في ولاية غوجارات غرب الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Ajit Solanki
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لقي 17 عاملا على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم بعد انهيار جسر قيد الإنشاء في سايرانغ قرب مدينة أيزاول شمال شرقي الهند.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إنه "كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث"، مشيرة أن هناك آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال، إنه "لم يتم التأكد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ11 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
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