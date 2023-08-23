https://sputnikarabic.ae/20230823/لحظة-انهيار-جسر-ضخم-في-الهند-ومقتل-17-شخصا-فيديو-1080343963.html
لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو
لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو
لقي 17 عاملا على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم بعد انهيار جسر قيد الإنشاء في سايرانغ قرب مدينة أيزاول شمال شرقي الهند. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:55+0000
2023-08-23T08:55+0000
2023-08-23T08:55+0000
مجتمع
أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069657622_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bc8a84abfa6895d438026879b37ecf70.jpg
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إنه "كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث"، مشيرة أن هناك آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال، إنه "لم يتم التأكد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ11 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069657622_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_7eea1c43968be6637447013e38b22d8a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات
أخبار الهند اليوم, نادي الفيديو, منوعات
لحظة انهيار جسر ضخم في الهند ومقتل 17 شخصا... فيديو
تابعنا عبر
لقي 17 عاملا على الأقل، اليوم الأربعاء، مصرعهم بعد انهيار جسر قيد الإنشاء في سايرانغ قرب مدينة أيزاول شمال شرقي الهند.
ونقلت وسائل إعلام محلية
عن الشرطة قولها إنه "كان هناك 40 عامل بناء على الجسر وقت وقوع الحادث"، مشيرة أن هناك آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.
وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة المكلفة بالأشغال، إنه "لم يتم التأكد من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متن الجسر عندما وقع الانهيار"، مشيرا إلى أن الحادث وقع في حدود الساعة الـ11 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.