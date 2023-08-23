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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-سيتم-الإطاحة-بزيلينسكي-أو-قتله-لهذا-السبب-1080356985.html
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب
محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو قتله لأنه ليس في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:04+0000
2023-08-23T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال جونسون: "أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الانقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة، الخيار الثاني المحتمل هو قتله، ومع ذلك لا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنا، دعونا نتفاوض مع روسيا".وختم جونسون مقابلة على قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب، "في الحرب العالمية الثانية، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة 150 مليون نسمة، فقدنا 472 ألف شخص فقط، وكنا على علم، كان لدينا عدد سكان أكبر بسبع مرات من أوكرانيا، وما زالوا يخسرون ما يقرب مما فقدناه خلال السنوات الأربع بأكملها من الحرب".وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وأن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارا فعليا لروسيا.وكما لوحظ في الكرملين، لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل العسكرية، وأضافوا أيضًا أن روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا بالأسلوب السلمي، لكن هذا غير ممكن حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230823/وزارة-الخارجية-موسكو-لن-تترك-هجمات-كييف-على-المنشآت-المدنية-دون-رد-1080355059.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب

14:04 GMT 23.08.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو قتله لأنه ليس في مزاج يسمح له بالتفاوض على السلام مع روسيا.
وقال جونسون: "أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الانقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة، الخيار الثاني المحتمل هو قتله، ومع ذلك لا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنا، دعونا نتفاوض مع روسيا".
وأفاد جونسون بأنه بسبب تصرفات حكومة كييف، فإن أوكرانيا تشهد كارثة ديمغرافية وإنسانية حقيقية: فقد غادر 13 مليون شخص البلاد، ومن بين الـ 27 مليونًا المتبقين، مات 400 ألف شخص في المعارك.
وختم جونسون مقابلة على قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب، "في الحرب العالمية الثانية، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة 150 مليون نسمة، فقدنا 472 ألف شخص فقط، وكنا على علم، كان لدينا عدد سكان أكبر بسبع مرات من أوكرانيا، وما زالوا يخسرون ما يقرب مما فقدناه خلال السنوات الأربع بأكملها من الحرب".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد
13:27 GMT
وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وأن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارا فعليا لروسيا.
وكما لوحظ في الكرملين، لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل العسكرية، وأضافوا أيضًا أن روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا بالأسلوب السلمي، لكن هذا غير ممكن حتى الآن.
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