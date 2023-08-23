https://sputnikarabic.ae/20230823/محلل-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-سيتم-الإطاحة-بزيلينسكي-أو-قتله-لهذا-السبب-1080356985.html

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب

محلل لدى الاستخبارات الأمريكية: سيتم الإطاحة بزيلينسكي أو قتله لهذا السبب

قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي اي"، لاري جونسون، إنه سيتم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أو قتله لأنه ليس في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-23T14:04+0000

2023-08-23T14:04+0000

2023-08-23T14:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال جونسون: "أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الانقلاب وفقدان زيلينسكي للسلطة، الخيار الثاني المحتمل هو قتله، ومع ذلك لا أعتقد أن زيلينسكي سيغير رأيه ويقول: حسنا، دعونا نتفاوض مع روسيا".وختم جونسون مقابلة على قناة "Judging Freedom" على اليوتيوب، "في الحرب العالمية الثانية، عندما كان عدد سكان الولايات المتحدة 150 مليون نسمة، فقدنا 472 ألف شخص فقط، وكنا على علم، كان لدينا عدد سكان أكبر بسبع مرات من أوكرانيا، وما زالوا يخسرون ما يقرب مما فقدناه خلال السنوات الأربع بأكملها من الحرب".وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو، وأن كييف تعارض أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارا فعليا لروسيا.وكما لوحظ في الكرملين، لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة لموسكو هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل العسكرية، وأضافوا أيضًا أن روسيا تقدر بشدة جهود جميع الدول التي تحاول التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا بالأسلوب السلمي، لكن هذا غير ممكن حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20230823/وزارة-الخارجية-موسكو-لن-تترك-هجمات-كييف-على-المنشآت-المدنية-دون-رد-1080355059.html

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