https://sputnikarabic.ae/20230823/مدرعة-ألمانية-تضل-طريق-الهجوم-المضاد-وتهوي-في-خندق-أوكراني-فيديو-1080354560.html
مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو
مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو
أخفقت العديد من المدرعات الغربية من مساعدة الجيش الأوكراني على تحقيق أي تقدم على أرض الميدان بسبب تدمير القوات الروسية يوميا لها. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:07+0000
2023-08-23T14:07+0000
2023-08-23T14:07+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072775758_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_73243dca8c6a57e94a35884b51628689.jpg
وتعتبر الطواقم البشرية الأوكرانية غير المدربة سببا أساسيا آخر لإخفاق هذه الآليات، حيث ضل مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية طريقهم مما أدى لجنوح مدرعة دبابة "ماردر 1 أيه 3" الألمانية حيث علقت في خندق لهم.وتفيد التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل.ودخلت أربعون مركبة مشاة قتالية من هذا النوع إلى لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 82، والذي يعتبر آخر لواء احتياطي مدرب للقوات المسلحة الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072775758_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_651275602eaf151151f926ab8b173d43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو
تابعنا عبر
أخفقت العديد من المدرعات الغربية من مساعدة الجيش الأوكراني على تحقيق أي تقدم على أرض الميدان بسبب تدمير القوات الروسية يوميا لها.
وتعتبر الطواقم البشرية الأوكرانية غير المدربة سببا أساسيا آخر لإخفاق هذه الآليات، حيث ضل مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية طريقهم مما أدى لجنوح مدرعة دبابة "ماردر 1 أيه 3" الألمانية حيث علقت في خندق لهم.
وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمركبة المشاة القتالية التي علق جانبها في جدار الخندق مما أدى لشل حركتها.
وتفيد التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل.
ودخلت أربعون مركبة مشاة قتالية
من هذا النوع إلى لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 82، والذي يعتبر آخر لواء احتياطي مدرب للقوات المسلحة الأوكرانية.