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https://sputnikarabic.ae/20230823/مدرعة-ألمانية-تضل-طريق-الهجوم-المضاد-وتهوي-في-خندق-أوكراني-فيديو-1080354560.html
مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو
مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو
أخفقت العديد من المدرعات الغربية من مساعدة الجيش الأوكراني على تحقيق أي تقدم على أرض الميدان بسبب تدمير القوات الروسية يوميا لها. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:07+0000
2023-08-23T14:07+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وتعتبر الطواقم البشرية الأوكرانية غير المدربة سببا أساسيا آخر لإخفاق هذه الآليات، حيث ضل مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية طريقهم مما أدى لجنوح مدرعة دبابة "ماردر 1 أيه 3" الألمانية حيث علقت في خندق لهم.وتفيد التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل.ودخلت أربعون مركبة مشاة قتالية من هذا النوع إلى لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 82، والذي يعتبر آخر لواء احتياطي مدرب للقوات المسلحة الأوكرانية.
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الأخبار
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, روسيا

مدرعة ألمانية تضل طريق "الهجوم المضاد" وتهوي في "خندق أوكراني"... فيديو

14:07 GMT 23.08.2023
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheimماردر
ماردر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
CC BY 2.0 / funky1opti / SPZ Marder beim Hessentag 2004 in Heppenheim
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أخفقت العديد من المدرعات الغربية من مساعدة الجيش الأوكراني على تحقيق أي تقدم على أرض الميدان بسبب تدمير القوات الروسية يوميا لها.
وتعتبر الطواقم البشرية الأوكرانية غير المدربة سببا أساسيا آخر لإخفاق هذه الآليات، حيث ضل مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية طريقهم مما أدى لجنوح مدرعة دبابة "ماردر 1 أيه 3" الألمانية حيث علقت في خندق لهم.

وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمركبة المشاة القتالية التي علق جانبها في جدار الخندق مما أدى لشل حركتها.

وتفيد التقارير أن مركبة المشاة القتالية هذه قد تم إيقاف تشغيلها بالفعل.
ودخلت أربعون مركبة مشاة قتالية من هذا النوع إلى لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 82، والذي يعتبر آخر لواء احتياطي مدرب للقوات المسلحة الأوكرانية.
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