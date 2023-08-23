https://sputnikarabic.ae/20230823/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-كييف-بحاجة-إلى-إنهاء-الصراع-1080340500.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: كييف بحاجة إلى إنهاء الصراع
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: كييف بحاجة إلى إنهاء الصراع
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الكونغرس لن يمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 24 مليار دولار الذي طلبه لدعم أوكرانيا، لذلك... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T05:55+0000
2023-08-23T05:55+0000
2023-08-23T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب": "الولايات المتحدة على وشك وقف التمويل لأوكرانيا. وبمجرد أن يتوقف، ستفعل ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى الشيء نفسه".ووفقا له بدأت الولايات المتحدة تدرك أن الوضع في أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، ولهذا السبب ليس الجمهوريون فقط، ولكن أيضا بعض الديمقراطيين يعارضون تقديم المساعدة لأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/-كييف-تمنع-وصول-وسائل-الإعلام-إلى-الخطوط-الأمامية-1080314592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: كييف بحاجة إلى إنهاء الصراع
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن الكونغرس لن يمنح الرئيس الأمريكي جو بايدن مبلغ 24 مليار دولار الذي طلبه لدعم أوكرانيا، لذلك تحتاج كييف إلى إنهاء الصراع قبل قطع المساعدات.
وقال أوليغ سوسكين على مدونته في "يوتيوب"
: "الولايات المتحدة على وشك وقف التمويل لأوكرانيا. وبمجرد أن يتوقف، ستفعل ألمانيا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى الشيء نفسه".
وأضاف: "برأيي علينا أن نتوقف قبل أن تفعل الولايات المتحدة ذلك. نحن بحاجة إلى جمع بعض الأشخاص الأذكياء في أوكرانيا، الذين يجب أن ينظر إلى أبعد قليلاً من هذا الرجل (زيلينسكي)، الذي يعيش في حالة من التأثير العقلي مع مجموعته الصغيرة".
ووفقا له بدأت الولايات المتحدة تدرك أن الوضع في أوكرانيا قد وصل إلى طريق مسدود، ولهذا السبب ليس الجمهوريون فقط، ولكن أيضا بعض الديمقراطيين يعارضون تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وأشار سوسكين إلى أن أمام زيلينسكي شهرا، وحثه على التوقف عن لعب دور الديكتاتور.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين: "في الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي (جو بايدن)، 24.1 مليار دولار من الكونغرس لمواصلة دعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، أحث الكونغرس على الموافقة على الفور على هذا الطلب للحصول على تمويل إضافي".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.