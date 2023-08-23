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https://sputnikarabic.ae/20230823/مصدر-تركيا-والأمم-المتحدة-تجهزان-مقترحات-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1080339889.html
مصدر: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا بشأن صفقة الحبوب
مصدر: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا بشأن صفقة الحبوب
صرح مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "صفقة الحبوب"، بأن تركيا والأمم المتحدة تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي لاستئناف الصفقة، ولا تزال هناك قضايا... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T05:17+0000
2023-08-23T05:17+0000
روسيا
العالم
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يتم الأن تطوير بعض المقترحات من جانبنا في الاتصال مع الأمم المتحدة. ولكن ليس كل شيء على ما يرام بعد، هناك قضايا لم يتم حلها فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، المناقشات جارية".وأضاف المصدر: "نتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الشحنات المجانية من الحبوب الروسية إلى البلدان الأفريقية المحتاجة في المستقبل القريب، وهذه خطوة مهمة للغاية للأمن الغذائي للدول المحتاجة وتركيا على دراية بهذه العملية".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس يوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية. ووفقا له، كخطوة أولى، قررت روسيا إرسال ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا، مع توفير، على وجه الخصوص، التوصيل المجاني لهذه البضائع.وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالتزاماتها تجاه الجانب الروسي".وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بدءا من 18 يوليو/ تموز، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-أنقرة-تعتبر-بحث-كييف-عن-بديل-لممر-الحبوب-أمرا-خطيرا--1080323411.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مصدر: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا بشأن صفقة الحبوب

05:17 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد الحبوب في حقول "بوسيفنينسكايا" بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
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صرح مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "صفقة الحبوب"، بأن تركيا والأمم المتحدة تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي لاستئناف الصفقة، ولا تزال هناك قضايا إشكالية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "يتم الأن تطوير بعض المقترحات من جانبنا في الاتصال مع الأمم المتحدة. ولكن ليس كل شيء على ما يرام بعد، هناك قضايا لم يتم حلها فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، المناقشات جارية".
وأضاف المصدر: "نتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من الشحنات المجانية من الحبوب الروسية إلى البلدان الأفريقية المحتاجة في المستقبل القريب، وهذه خطوة مهمة للغاية للأمن الغذائي للدول المحتاجة وتركيا على دراية بهذه العملية".
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
إعلام: أنقرة تعتبر بحث كييف عن بديل لممر الحبوب أمرا خطيرا
أمس, 13:01 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال البريكس يوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية. ووفقا له، كخطوة أولى، قررت روسيا إرسال ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا، مع توفير، على وجه الخصوص، التوصيل المجاني لهذه البضائع.
وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالتزاماتها تجاه الجانب الروسي".
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بدءا من 18 يوليو/ تموز، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
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