https://sputnikarabic.ae/20230823/ميغ--29-تطرد-طائرة-نرويجية-كانت-على-تخوم-الحدود-الروسية-1080357677.html
"ميغ- 29" تطرد طائرة نرويجية كانت على تخوم الحدود الروسية
"ميغ- 29" تطرد طائرة نرويجية كانت على تخوم الحدود الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي مقاتلة روسية من طراز "ميغ- 29" لطائرة نرويجية فوق بحر بارنتس بعد اقترابها من الحدود. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T14:12+0000
2023-08-23T14:12+0000
2023-08-23T14:12+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتبت الوزارة عبر قناتها على "تليغرام": "في 23 أغسطس/ آب 2023، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق مياه بحر بارنتس هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية".بعد تحديد الهدف الجوي ومنعا لانتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلة من طراز ميغ 29 من قوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.ومع اقتراب الطائرة الروسية المقاتلة، قامت الطائرة العسكرية الأجنبية بالدوران على شكل حرف U من حدود روسيا، ولم يتم تسجيل أي انتهاك للحدود.وفي حادثة مطابقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 أغسطس/ آب، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ - 29" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارينس، كانت متجهة نحو المجال الجوي الروسي، وأجبرتها على الاستدارة والعودة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، رصدت منظومات التحكم الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا. من أجل تحديد الهدف ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، انطلقت في الجو مقاتلة من طراز "ميغ - 29" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي".وأشارت الوزراة وقتها إلى أن طاقم الطائرة المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون"، التابعة للقوات الجوية النرويجية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230815/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو--1080115504.html
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روسيا, رصد عسكري
"ميغ- 29" تطرد طائرة نرويجية كانت على تخوم الحدود الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصدي مقاتلة روسية من طراز "ميغ- 29" لطائرة نرويجية فوق بحر بارنتس بعد اقترابها من الحدود.
وكتبت الوزارة عبر قناتها على "تليغرام": "في 23 أغسطس/ آب 2023، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق مياه بحر بارنتس هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية".
بعد تحديد الهدف الجوي ومنعا لانتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلة من طراز ميغ 29 من قوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي.
حدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "أر 8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.
ومع اقتراب الطائرة الروسية المقاتلة، قامت الطائرة العسكرية الأجنبية بالدوران على شكل حرف U من حدود روسيا، ولم يتم تسجيل أي انتهاك للحدود.
حلقت المقاتلة الروسية بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية والاقتراب بشكل خطير من الطائرة التابعة لدولة أجنبية.
وفي حادثة مطابقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 14 أغسطس/ آب، أن مقاتلة روسية من طراز "ميغ - 29" اعترضت طائرة دورية نرويجية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون" فوق بحر بارينس، كانت متجهة نحو المجال الجوي الروسي، وأجبرتها على الاستدارة والعودة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 14 أغسطس (آب) 2023، رصدت منظومات التحكم الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا. من أجل تحديد الهدف ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، انطلقت في الجو مقاتلة من طراز "ميغ - 29" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي".
وأشارت الوزراة
وقتها إلى أن طاقم الطائرة المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "بي - 8 إيه بوسيدون"، التابعة للقوات الجوية النرويجية أيضا.