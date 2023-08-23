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رئيس هيئة قناة السويس: بدء سحب سفينة تعطلت في القناة
رئيس هيئة قناة السويس: بدء سحب سفينة تعطلت في القناة
نجحت جهود العاملين، بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في تعويم إحدى السفن عقب تعطلها بالقناة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T02:45+0000
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وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية عن "بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة".وفي وقت سابق، مساء أمس الثلاثاء، ذكرت خدمة تتبع حركة السفن البحرية "مارين ترافيك"، نقلاً عن شاهد عيان، أن ناقلة "بي دبليو ليسميس" التي تحمل الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بناقلة منتجات نفطية تُدعى "بوري" في قناة السويس.كما نشرت الخدمة أيضًا فيديو يظهر بيانات مراقبة عمليات القطر، التي أظهرت أنه تم سحب ناقلة "بوري" بالفعل بعيدًا عن "بي دبليو ليسميس" بعد الاصطدام.وحتى الساعة 5:43 بتوقيت موسكو (02:43 بتوقيت غرينتش)، كانت السفن متواجدة جنبًا إلى جنب في الجزء الجنوبي من قناة السويس.وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه تم على الفور تدخلت الجهات المعنية فى قناة السويس لحل أزمة السفينة وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح.ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة عزت عادل وصاحب 2 لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها.هذا ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة بحسب وسائل الإعلام المصرية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/هيئة-قناة-السويس-تنجح-في-انتشال-القاطرة-الغارقة-فهد-1079893058.html
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رئيس هيئة قناة السويس: بدء سحب سفينة تعطلت في القناة

02:45 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 03:14 GMT 23.08.2023)
© AFP 2023 / -صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / -
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نجحت جهود العاملين، بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، في تعويم إحدى السفن عقب تعطلها بالقناة.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية عن "بدء سحب السفينة التي تعطلت في القناة".
صورة أرشيفية.. زورق قطر يسحب سفينة لتخزين بطول قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
هيئة قناة السويس تنجح في انتشال القاطرة الغارقة "فهد"
8 أغسطس, 19:49 GMT
وفي وقت سابق، مساء أمس الثلاثاء، ذكرت خدمة تتبع حركة السفن البحرية "مارين ترافيك"، نقلاً عن شاهد عيان، أن ناقلة "بي دبليو ليسميس" التي تحمل الغاز الطبيعي المسال اصطدمت بناقلة منتجات نفطية تُدعى "بوري" في قناة السويس.
كما نشرت الخدمة أيضًا فيديو يظهر بيانات مراقبة عمليات القطر، التي أظهرت أنه تم سحب ناقلة "بوري" بالفعل بعيدًا عن "بي دبليو ليسميس" بعد الاصطدام.
وحتى الساعة 5:43 بتوقيت موسكو (02:43 بتوقيت غرينتش)، كانت السفن متواجدة جنبًا إلى جنب في الجزء الجنوبي من قناة السويس.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أنه تم على الفور تدخلت الجهات المعنية فى قناة السويس لحل أزمة السفينة وإصلاح العطل وتعويمها في الاتجاه الصحيح.
ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة عزت عادل وصاحب 2 لإعادة تعويم السفينة الجانحة عقب دورتها نصف دورة بالقناة وتعطلها.
هذا ولم يؤثر جنوح السفينة على حركة الملاحة بالقناة بحسب وسائل الإعلام المصرية.
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