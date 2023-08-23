https://sputnikarabic.ae/20230823/وزارة-الخارجية-موسكو-لن-تترك-هجمات-كييف-على-المنشآت-المدنية-دون-رد-1080355059.html
وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد
وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T13:27+0000
2023-08-23T13:27+0000
2023-08-23T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت ماريا زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا".وأضافت: "قواتنا المسلحة لن تتركهم دون رد، لأنها تقوم بمهام فائقة الأهمية تتمثل في إزالة النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح".وتابعت: "لا ننوي تجاهل الدور الذي تلعبه الأجهزة الخاصة للدول الغربية في هذه الجرائم، والتي تزود النازيين الجدد الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية تساعد في بناء مسارات مثل هذه الطائرات دون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيش-الروسي-يثبت-مواقعه-على-محور-كوبيانسك-ويكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-1080352380.html
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روسيا, العالم
وزارة الخارجية: موسكو لن تترك هجمات كييف على المنشآت المدنية دون رد
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد.
وقالت ماريا زاخاروفا في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا".
وأضافت: "قواتنا المسلحة لن تتركهم دون رد، لأنها تقوم بمهام فائقة الأهمية تتمثل في إزالة النازية وتجريد أوكرانيا من السلاح".
وتابعت: "لا ننوي تجاهل الدور الذي تلعبه الأجهزة الخاصة للدول الغربية في هذه الجرائم، والتي تزود النازيين الجدد الأوكرانيين بمعلومات استخباراتية تساعد في بناء مسارات مثل هذه الطائرات دون طيار".