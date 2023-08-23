https://sputnikarabic.ae/20230823/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-وافقت-على-زيادة-صادرات-الغاز-إلى-مصر-من-حقل-تمار-1080365373.html
وزير الطاقة الإسرائيلي: وافقت على زيادة صادرات الغاز إلى مصر من حقل "تمار"
وزير الطاقة الإسرائيلي: وافقت على زيادة صادرات الغاز إلى مصر من حقل "تمار"
أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، موافقته على زيادة صادرات الغاز الطبيعي من حقل "تمار" بالبحر المتوسط إلى مصر. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T18:49+0000
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وقال كاتس على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "وقعت الآن مصادقة على إضافة صادرات غاز إلى مصر من خزان تمار وفقا لتوصية حين بار يوسف مسؤول شؤون النفط بالوزارة، بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي مضمونة".وتابع الوزير الإسرائيلي: "ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر".وختم كاتس بالقول": "شكرا لرئيس الوزراء نتنياهو والوزير شتاينتس لأنهما لم يتنازلا قبل عشر سنوات عن استخراج الغاز من المياه".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن كاتس صادق على "زيادة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي من خزان تمار إلى مصر بنحو 3.5 مليار متر مكعب سنويا".ونقلت عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولها، إن الوزارة تعمل على تعزيز خطة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 6 مليارات متر مكعب سنويا، بدءا من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% تقريبا في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة باليوم.وأشارت إلى أن الطلب الأصلي للشركة المشغلة لحقل "تمار" كان زيادة تصريح التصدير بمقدار 60 مليار متر مكعب لمدة 12 عامًا، أي 5 مليار متر مكعب سنويًا.وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت شركتا "ديليك" للحفر الإسرائيلية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية، وقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في صفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التاريخية ويوم عيد".
https://sputnikarabic.ae/20180221/أول-تعليق-من-السيسي-على-استيراد-الغاز-من-إسرائيل-1030179876.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
وزير الطاقة الإسرائيلي: وافقت على زيادة صادرات الغاز إلى مصر من حقل "تمار"
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أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم الأربعاء، موافقته على زيادة صادرات الغاز الطبيعي من حقل "تمار" بالبحر المتوسط إلى مصر.
وقال كاتس على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "وقعت الآن مصادقة على إضافة صادرات غاز إلى مصر من خزان تمار وفقا لتوصية حين بار يوسف مسؤول شؤون النفط بالوزارة، بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للاقتصاد الإسرائيلي مضمونة".
وتابع الوزير الإسرائيلي: "ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إيرادات الدولة وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر".
وختم كاتس بالقول": "شكرا لرئيس الوزراء نتنياهو والوزير شتاينتس لأنهما لم يتنازلا قبل عشر سنوات عن استخراج الغاز من المياه".
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن كاتس صادق على "زيادة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي من خزان تمار إلى مصر بنحو 3.5 مليار متر مكعب سنويا".
21 فبراير 2018, 10:27 GMT
ونقلت عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية قولها، إن الوزارة تعمل على تعزيز خطة لتوسيع إمدادات الغاز الطبيعي بنحو 6 مليارات متر مكعب سنويا، بدءا من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% تقريبا في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة باليوم.
وأشارت إلى أن الطلب الأصلي للشركة المشغلة لحقل "تمار" كان زيادة تصريح التصدير بمقدار 60 مليار متر مكعب لمدة 12 عامًا، أي 5 مليار متر مكعب سنويًا.
وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت شركتا "ديليك" للحفر الإسرائيلية و"نوبل إينيرجي" الأمريكية، وقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في صفقة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بـ"التاريخية ويوم عيد".