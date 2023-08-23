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https://sputnikarabic.ae/20230823/وفاة-يفغيني-بريغوجين-ومرافقيه-بعد-تحطم-طائرته-الخاصة--عاجل-1080366309.html
وفاة يفغيني بريغوجين ومرافقيه بعد تحطم طائرته الخاصة
وفاة يفغيني بريغوجين ومرافقيه بعد تحطم طائرته الخاصة
نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"اليوم الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T20:07+0000
2023-08-23T20:13+0000
روسيا
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وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.
https://sputnikarabic.ae/20230823/تحطم-طائرة-بريغوجين-ومقتل-جميع-ركابها-فيديو-1080364752.html
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وفاة يفغيني بريغوجين ومرافقيه بعد تحطم طائرته الخاصة

20:07 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 20:13 GMT 23.08.2023)
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© Sputnik . Michail Voskresenskiy
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نشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"اليوم الأربعاء قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.
وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين ، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف".

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.

طائرة خاصة محطمة - أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
تحطم "طائرة بريغوجين" ومعلومات أولية عن مقتل ركابها... فيديو
17:47 GMT

وبالتالي أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير وبالتالي وفاته.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".
وشددت الوزارة على أنه "كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قُتل جميع من كانوا على متنها".
ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وسقطت بالقرب من قرية كوزنكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.
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