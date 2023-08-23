https://sputnikarabic.ae/20230823/وكالة-انفجار-قرب-مدرسة-تابعة-للأونروا-في-مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080343659.html
وكالة: انفجار قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
وكالة: انفجار قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
انفجرت قنبلة، اليوم الأربعاء، قرب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنه "لم تقع إصابات جراء الانفجار"، مبينة أن "الانفجار ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية في الشارع الفوقاني داخل المخيم".وكانت الأونروا قررت، الجمعة الماضية، تعليق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة، احتجاجًا على استمرار وجود مسلحين في منشآتها في المخيم، بما في ذلك المدارس.وأكدت "الأونروا" في بيانها، أنها "لا تتسامح مع الأعمال التي تنتهك حرمة وحياد منشآتها"، مجددة دعوتها إلى الجهات المسلحة "لإخلاء منشآتها على الفور، لضمان إيصال المساعدات، التي تشتد الحاجة إليها إلى اللاجئين الفلسطينيين، دون عوائق".ونزح عدد من سكان عين الحلوة باتجاه مدينة صيدا المجاورة، بعد اشتباكات مسلحة شهدها المخيم، في 29 يوليو/ تموز الماضي، ويقطن في مخيم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، وانضم إليهم، خلال الأعوام الماضية، آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230801/نصر-الله-ما-يجري-في-مخيم-عين-الحلوة-مؤلم-والجيش-أحد-أعمدة-المعادلة-الذهبية-لحماية-لبنان-من-إسرائيل-1079680881.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وكالة: انفجار قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
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انفجرت قنبلة، اليوم الأربعاء، قرب إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.