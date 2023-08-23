عربي
بدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230823/ولادة-أول-زرافة-في-العالم-بلون-واحد-فيديو-1080345175.html
ولادة أول زرافة في العالم بلون واحد... فيديو
ولادة أول زرافة في العالم بلون واحد... فيديو
رحبت حديقة حيوان "برايتس" بولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 31 يوليو/ تموز، بمولود زرافة جديد بلون بني خالص دون أي بقع. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T09:28+0000
2023-08-23T09:28+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/16/1047874803_0:0:1439:810_1920x0_80_0_0_8ab88d86f39c58d9b54bee6a75c246ab.jpg
وقال العلماء إن الزرافة، التي تبدو فريدة من نوعها، تنتمي لـ"الزرافات الشبكية" التقليدية، والتي تولد أحيانا دون بقع في حالات نادرة جدًا، ووفقًا للمسؤولين في حديقة "برايتس"، لا يوجد مثال آخر معروف يعيش في أي مكان على الأرض.وتذكر تقارير تاريخية أن زرافة مماثلة وُلدت في اليابان في السبعينيات، لكن لم تظهر لها أي صورة على الإنترنت حتى الآن.وأكد العلماء أن البقع المميزة من الفراء الداكن الموجودة على الزرافات الشبكية موروثة من أمها، ويعتقد أنها توفر التمويه والاختباء من الحيوانات المفترسة في البرية.اقترح السكان المحليين في محاولة ايجاد اسم لها من 4 كلمات باللغة "السواحيلية" والتي تعني: "فريدة من نوعها"، أو"غير عادية"، أو"إنها الأجمل"، أو "واحدة من الجمال الرائع"، ولعقود من الزمن، كانت الزرافات تتجه نحو "الانقراض الصامت"، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات المدنية، والصيد الجائر.ويجدر الذكر أنها ليست الأنثى الوحيدة الفريدة من نوعها التي ولدت في ولاية تينيسي، بل جنسها بأكمله غير عادي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/16/1047874803_0:0:1439:1080_1920x0_80_0_0_f7b13d51381742240b37ba0185a6d745.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

ولادة أول زرافة في العالم بلون واحد... فيديو

09:28 GMT 23.08.2023
© Photo / Giraffe Conservation Foundationزرافة من ناميبيا تعاني من التقزم
زرافة من ناميبيا تعاني من التقزم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Photo / Giraffe Conservation Foundation
تابعنا عبرTelegramNabd
رحبت حديقة حيوان "برايتس" بولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 31 يوليو/ تموز، بمولود زرافة جديد بلون بني خالص دون أي بقع.
وقال العلماء إن الزرافة، التي تبدو فريدة من نوعها، تنتمي لـ"الزرافات الشبكية" التقليدية، والتي تولد أحيانا دون بقع في حالات نادرة جدًا، ووفقًا للمسؤولين في حديقة "برايتس"، لا يوجد مثال آخر معروف يعيش في أي مكان على الأرض.
وتذكر تقارير تاريخية أن زرافة مماثلة وُلدت في اليابان في السبعينيات، لكن لم تظهر لها أي صورة على الإنترنت حتى الآن.
وأكد العلماء أن البقع المميزة من الفراء الداكن الموجودة على الزرافات الشبكية موروثة من أمها، ويعتقد أنها توفر التمويه والاختباء من الحيوانات المفترسة في البرية.
اقترح السكان المحليين في محاولة ايجاد اسم لها من 4 كلمات باللغة "السواحيلية" والتي تعني: "فريدة من نوعها"، أو"غير عادية"، أو"إنها الأجمل"، أو "واحدة من الجمال الرائع"، ولعقود من الزمن، كانت الزرافات تتجه نحو "الانقراض الصامت"، ويرجع ذلك إلى الاضطرابات المدنية، والصيد الجائر.
ويجدر الذكر أنها ليست الأنثى الوحيدة الفريدة من نوعها التي ولدت في ولاية تينيسي، بل جنسها بأكمله غير عادي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو 09:13 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала