عربي
https://sputnikarabic.ae/20230823/يمكنها-الطيران-2000-كيلو-متر-وزير-الدفاع-الإيراني-يكشف-تفاصيل-الطائرة-المسيرة-الاستثنائية-1080343228.html
وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"
وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"
أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، أنه سيتم قريبا الكشف عن المزيد من المعدات الدفاعية والعسكرية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:24+0000
2023-08-23T08:25+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
إبراهيم رئيسي
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080341905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1af14c0933c8aed8008f8d1616291a4b.jpg
وقال أشتياني، في تصريح له، إن "طائرة مهاجر 10 المسيرة يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر"، مضيفا أن سرعتها تبلغ أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.ووصف وزير الدفاع طائرة "مهاجر 10" بـ"الطائرة المسيرة الاستثنائية"، مؤكدا أنه "إذا تم تركيب أجهزة الاتصالات والرادار عليها فيمكنها أن تؤدي دور طائرات الاستطلاع".وكشفت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.كما أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمرا ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.
https://sputnikarabic.ae/20230822/رئيسي-القوات-المسلحة-الإيرانية-ستقطع-اليد-التي-تمتد-للعدوان-علينا-1080323580.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080341905_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1d7fb14c01098e0bb5be208b0c1b3d81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم

وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"

08:24 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 23.08.2023)
© AP Photoإيران تزيح الستار عن طائرة مهاجر 10 المسيرة
إيران تزيح الستار عن طائرة مهاجر 10 المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، أنه سيتم قريبا الكشف عن المزيد من المعدات الدفاعية والعسكرية.
وقال أشتياني، في تصريح له، إن "طائرة مهاجر 10 المسيرة يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر"، مضيفا أن سرعتها تبلغ أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.
ووصف وزير الدفاع طائرة "مهاجر 10" بـ"الطائرة المسيرة الاستثنائية"، مؤكدا أنه "إذا تم تركيب أجهزة الاتصالات والرادار عليها فيمكنها أن تؤدي دور طائرات الاستطلاع".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
رئيسي: القوات المسلحة الإيرانية ستقطع اليد التي تمتد للعدوان علينا
أمس, 12:58 GMT
وكشفت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.
كما أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمرا ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала