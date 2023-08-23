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وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"
وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"
أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، أنه سيتم قريبا الكشف عن المزيد من المعدات الدفاعية والعسكرية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T08:24+0000
2023-08-23T08:24+0000
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وقال أشتياني، في تصريح له، إن "طائرة مهاجر 10 المسيرة يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر"، مضيفا أن سرعتها تبلغ أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.ووصف وزير الدفاع طائرة "مهاجر 10" بـ"الطائرة المسيرة الاستثنائية"، مؤكدا أنه "إذا تم تركيب أجهزة الاتصالات والرادار عليها فيمكنها أن تؤدي دور طائرات الاستطلاع".وكشفت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.كما أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمرا ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.
https://sputnikarabic.ae/20230822/رئيسي-القوات-المسلحة-الإيرانية-ستقطع-اليد-التي-تمتد-للعدوان-علينا-1080323580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, إبراهيم رئيسي, العالم
وزير الدفاع الإيراني يكشف تفاصيل "الطائرة المسيرة الاستثنائية"
08:24 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، أنه سيتم قريبا الكشف عن المزيد من المعدات الدفاعية والعسكرية.
وقال أشتياني، في تصريح له
، إن "طائرة مهاجر 10 المسيرة يمكنها أن تطير لمسافة تصل إلى 2000 كيلومتر"، مضيفا أن سرعتها تبلغ أكثر من 200 كيلومتر في الساعة.
ووصف وزير الدفاع طائرة "مهاجر 10" بـ"الطائرة المسيرة الاستثنائية"، مؤكدا أنه "إذا تم تركيب أجهزة الاتصالات والرادار عليها فيمكنها أن تؤدي دور طائرات الاستطلاع".
وكشفت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة
، التي تمتلك قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة، وحمل جميع أنواع الذخائر والقنابل.
كما أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمرا ببدء ضم وتسليم عدد كبير من الصواريخ
الاستراتيجية إلى القوات المسلحة الإيرانية، وقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري.