https://sputnikarabic.ae/20230824/أول-تشكيك-عسكري-رسمي-من-الاتحاد-الأوروبي-بقدرة-أوكرانيا-على-اختراق-الدفاعات-الروسية-1080372310.html

أول تشكيك عسكري رسمي من الاتحاد الأوروبي بقدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية

أول تشكيك عسكري رسمي من الاتحاد الأوروبي بقدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية

شكك رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال روبرت بريغر، في قدرة أوكرانيا على اختراق خط الدفاع الروسي، واستعادة الأراضي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T07:40+0000

2023-08-24T07:40+0000

2023-08-24T07:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ووفقا له، فإن "الهجوم الأوكراني المضاد، المستمر منذ يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين أن روسيا لا تسيطر فقط على نحو 17 % من أراضي أوكرانيا فحسب، بل تسيطر أيضا على الدفاع وبقوة".وقال: "هذه حرب استنزاف، لا يوجد فيها فائز في الوقت الحالي".ووفقا له، روسيا لم تتأثر بشكل كبير، حتى على الرغم من العقوبات الغربية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230822/مستشار-لدى-البنتاغون-إذا-استمر-الصراع-الأوكراني-فإن-روسيا-ستصل-إلى-لفوف-1080333880.html

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