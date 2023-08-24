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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/أول-تشكيك-عسكري-رسمي-من-الاتحاد-الأوروبي-بقدرة-أوكرانيا-على-اختراق-الدفاعات-الروسية-1080372310.html
أول تشكيك عسكري رسمي من الاتحاد الأوروبي بقدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية
أول تشكيك عسكري رسمي من الاتحاد الأوروبي بقدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية
شكك رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال روبرت بريغر، في قدرة أوكرانيا على اختراق خط الدفاع الروسي، واستعادة الأراضي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:40+0000
2023-08-24T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا له، فإن "الهجوم الأوكراني المضاد، المستمر منذ يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين أن روسيا لا تسيطر فقط على نحو 17 % من أراضي أوكرانيا فحسب، بل تسيطر أيضا على الدفاع وبقوة".وقال: "هذه حرب استنزاف، لا يوجد فيها فائز في الوقت الحالي".ووفقا له، روسيا لم تتأثر بشكل كبير، حتى على الرغم من العقوبات الغربية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/مستشار-لدى-البنتاغون-إذا-استمر-الصراع-الأوكراني-فإن-روسيا-ستصل-إلى-لفوف-1080333880.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أول تشكيك عسكري رسمي من الاتحاد الأوروبي بقدرة أوكرانيا على اختراق الدفاعات الروسية

07:40 GMT 24.08.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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شكك رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، الجنرال روبرت بريغر، في قدرة أوكرانيا على اختراق خط الدفاع الروسي، واستعادة الأراضي.
ووفقا له، فإن "الهجوم الأوكراني المضاد، المستمر منذ يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج حتى الآن، في حين أن روسيا لا تسيطر فقط على نحو 17 % من أراضي أوكرانيا فحسب، بل تسيطر أيضا على الدفاع وبقوة".

وأشار بريغر أيضًا إلى أن كييف لديها عدد محدود من الألوية، وحث على عدم الأمل في تحقيق اختراق في الدفاع الروسي.

وقال: "هذه حرب استنزاف، لا يوجد فيها فائز في الوقت الحالي".

وأضاف بريغر: "نجاح أوكرانيا مرغوب فيه ولكن غير مرئي في المستقبل المنظور، في حين تحتفظ روسيا بقدرة عسكرية".

ووفقا له، روسيا لم تتأثر بشكل كبير، حتى على الرغم من العقوبات الغربية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "فيلت": "تمتلك روسيا كتلة كبيرة جدًا من الأسلحة ومخزونا ضخما من الاحتياطيات. وفي هذه النقاط، تتفوق روسيا بشكل واضح على أوكرانيا".

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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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