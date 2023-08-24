https://sputnikarabic.ae/20230824/إزديلي-305-صاروخ-روسي-بعين-يتجنب-الدفاعات-الجوية-1080372448.html

"إزديلي 305" صاروخ روسي "بعين" يتجنب الدفاعات الجوية

"إزديلي 305" صاروخ روسي "بعين" يتجنب الدفاعات الجوية

قدمت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية الصاروخ الموجه الخفيف الجديد متعدد الأغراض "إزديلي 305"، ذي نطاق جيد يسمح للمروحيات باستخدامه عن بعد لتجنب الهجمات العكسية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T08:20+0000

2023-08-24T08:20+0000

2023-08-24T08:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقالت الشركة: "الصاروخ فعال للغاية في إصابة مجموعة واسعة من الأهداف بسبب استخدام رأس حربي قوي يبلغ وزنه 25 كغ، ومداه 14.5 كيلومتر، ما يجعل من الممكن إصابة الأهداف دون الدخول إلى منطقة التماس مع العدو".وأفادت بأن "إزديلي 305" هو صاروخ جو- أرض روسي موجه ينتمي إلى فئة الأسلحة عالية الدقة، وتبلغ سرعة طيرانه 230 مترًا في الثانية، ويحمل رأس حربي من نوع "تجزئة شديدة الانفجار"، وقد تم تجهيز الصاروخ برأس موجه إلكتروني بصري".وأشارت الشركة في مقال نُشر على موقع "روسكويه أروجيه"، إلى أنه يمكن إطلاق الصاورخ في وضع التحكم عن بعد، عندما يتم الإطلاق بعيدًا عن رؤية الهدف عند الإحداثيات المرسلة، وعند الاقتراب من الهدف، يتم تشغيل رأس التوجيه وينقل الصورة إلى شاشة مشغل السلاح في قمرة قيادة المروحية، ثم يقوم الطيار بتوجيه الذخيرة نحو الهدف، بحسب الشركة.يمكن أيضًا استخدام الصاروخ في وضع "أطلق وانسى"، عندما يتم التقاط الهدف بواسطة رأس الصاروخ الإلكتروني البصري.

https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-هندسية-مع-وحدات-من-الجيش-العربي-السوري-في-حلب-فيديو-1080371755.html

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العالم, روسيا