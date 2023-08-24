https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكا-تقرر-إعادة-تدريب-الأوكرانيين-على-إف--16-1080393992.html
إعلام: أمريكا تقرر إعادة تدريب الأوكرانيين على "إف-16"
إعلام: أمريكا تقرر إعادة تدريب الأوكرانيين على "إف-16"
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16"، في سبتمبر/ أيلول المقبل. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T18:36+0000
2023-08-24T18:36+0000
2023-08-24T18:36+0000
أخبار أوكرانيا
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رصد عسكري
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، أنه "في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم".وقالت الصحيفة: "من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس". وصرّح قائد القوات الجوية لحلف "الناتو"، الجنرال جيمس هيكر، في مقال، بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027.وقال هيكر إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.
https://sputnikarabic.ae/20230822/خبير-عسكري-بريطاني-إف-16-المزمع-تسليمها-إلى-أوكرانيا-مجرد-سيارة-قديمة-1080312463.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام: أمريكا تقرر إعادة تدريب الأوكرانيين على "إف-16"
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16"، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، أنه "في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم".
وقالت الصحيفة: "من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل الطيارين الذين كان من المفترض أن يتدربوا في أوروبا، أم أنها ستقبل مجموعة إضافية.
وصرّح قائد القوات الجوية لحلف "الناتو"، الجنرال جيمس هيكر، في مقال، بأن مقاتلات "إف-16" لن تبدأ العمل الميداني قبل عام 2027.
وقال هيكر
إنه على الرغم من أن عمليات تسليم طائرات "إف-16" ستبدأ في عام 2024، إلا أنه من غير المتوقع تشكيل قوة فعالة قادرة على القيام بعمليات ميدانية قبل عام 2027، وفقا لأحدث التقييمات التي أجراها.