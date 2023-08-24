https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-تحريض-واشنطن-يزيد-الطينة-الأوكرانية-بلة-1080381159.html

إعلام أمريكي: واشنطن تعلب دورا يزيد "الطين بلة" في أوكرانيا

إعلام أمريكي: واشنطن تعلب دورا يزيد "الطين بلة" في أوكرانيا

كتب الصحفي الأمريكي، دوغ باندو، أنه "لقد حان الوقت لكي تعترف واشنطن بأن، فلاديمير زيلينسكي، ليس لديه أي فرصة لهزيمة روسيا، وأن مسؤولية إطلاق العنان للصراع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T11:39+0000

2023-08-24T11:39+0000

2023-08-24T11:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال باندو: "توسع حلف شمال الأطلسي، وانهيار يوغوسلافيا، وتشجيع الثورات الملونة في جورجيا وأوكرانيا، ودعم الإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب شرعيا، في عام 2014، كل هذا لا يتعلق بأمن أمريكا، بل يتعلق برغبتها في الهيمنة".وتابع باندو: "وكان الخط العام لخطاب الرئيس الروسي هو المخاوف والتحذيرات من التدخل الأمريكي في شؤون الدول المستقلة من قبل دول أخرى، ويرى بوتين أن النظام القانوني لدولة واحدة وهي الولايات المتحدة، قد تجاوز حدودها الوطنية في جميع المجالات، في الاقتصاد، والسياسة، والمجال الإنساني، ويتم فرضه على بلدان أخرى".وأكّد باندو في مقال نشر في صحيفة "The American Conservative."،قائلًا: "في الواقع، أدت عدوانية واشنطن المتهورة إلى رفض إدارة بايدن التفاوض مع بوتين قبل العملية الخاصة، ومحاولات الحلفاء الواضحة لتعطيل المحادثات الأولى بين موسكو وكييف من خلال ضمان استمرار الأعمال العسكرية".وشدد باندو أيضًا على أنه "في الوضع الحالي، يجب على واشنطن أن تتخذ الخطوة الأولى، وهي الاعتراف بأن فلاديمير زيلينسكي، ليس لديه فرصة للفوز في هذا الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230824/مشاهد-لضرب-قاذفات-سو---34-روسية-لأهداف-أوكرانية-حساسة-فيديو-1080379748.html

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العالم, روسيا