https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-واشنطن-تعتقد-أنها-زودت-أوكرانيا-بما-يكفي-لشن-هجوم-مضاد-1080389176.html

إعلام أمريكي: واشنطن تعتقد أنها زودت أوكرانيا بما يكفي لشن "هجوم مضاد"

إعلام أمريكي: واشنطن تعتقد أنها زودت أوكرانيا بما يكفي لشن "هجوم مضاد"

ذكرت صحيفة أمريكية في مقال، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المعدات العسكرية الموردة إلى كييف كافية لشن "هجوم مضاد"، وأن مثل هذه الكميات من المساعدة لا تستحق... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T13:55+0000

2023-08-24T13:55+0000

2023-08-24T13:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

رصد عسكري

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وتستند النصيحة الأمريكية إلى تقديرات بأن كمية المعدات العسكرية التي شحنتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، أكثر من 43 مليار دولار من الأسلحة التي وعدت بها على مر السنين، كافية لهذا الهجوم ومن غير المرجح أن يتكرر المستوى ذاته، في عام 2024. .بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".وفي 4 أغسطس/ آب، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية المدمرة 26 طائرة وتسع مروحيات و1831 مركبة مدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وسبع دبابات فرنسية "آ إم لإكس" و21 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".تشير وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، على هذه الخلفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، وبدأت واشنطن في تزويد القوات المسلحة بالذخائر العنقودية.

https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-صاحب-اليد-العليا-في-أوكرانيا-1080388894.html

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العالم, روسيا, رصد عسكري