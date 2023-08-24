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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-واشنطن-تعتقد-أنها-زودت-أوكرانيا-بما-يكفي-لشن-هجوم-مضاد-1080389176.html
إعلام أمريكي: واشنطن تعتقد أنها زودت أوكرانيا بما يكفي لشن "هجوم مضاد"
إعلام أمريكي: واشنطن تعتقد أنها زودت أوكرانيا بما يكفي لشن "هجوم مضاد"
ذكرت صحيفة أمريكية في مقال، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المعدات العسكرية الموردة إلى كييف كافية لشن "هجوم مضاد"، وأن مثل هذه الكميات من المساعدة لا تستحق... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:55+0000
2023-08-24T13:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وتستند النصيحة الأمريكية إلى تقديرات بأن كمية المعدات العسكرية التي شحنتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، أكثر من 43 مليار دولار من الأسلحة التي وعدت بها على مر السنين، كافية لهذا الهجوم ومن غير المرجح أن يتكرر المستوى ذاته، في عام 2024. .بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".وفي 4 أغسطس/ آب، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية المدمرة 26 طائرة وتسع مروحيات و1831 مركبة مدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وسبع دبابات فرنسية "آ إم لإكس" و21 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".تشير وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، على هذه الخلفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، وبدأت واشنطن في تزويد القوات المسلحة بالذخائر العنقودية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-صاحب-اليد-العليا-في-أوكرانيا-1080388894.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

إعلام أمريكي: واشنطن تعتقد أنها زودت أوكرانيا بما يكفي لشن "هجوم مضاد"

13:55 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 13:58 GMT 24.08.2023)
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت صحيفة أمريكية في مقال، أن الولايات المتحدة تعتقد أن المعدات العسكرية الموردة إلى كييف كافية لشن "هجوم مضاد"، وأن مثل هذه الكميات من المساعدة لا تستحق الانتظار في عام 2024.
وتستند النصيحة الأمريكية إلى تقديرات بأن كمية المعدات العسكرية التي شحنتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، أكثر من 43 مليار دولار من الأسلحة التي وعدت بها على مر السنين، كافية لهذا الهجوم ومن غير المرجح أن يتكرر المستوى ذاته، في عام 2024. .
وجاء في مقال صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وفقًا لمسؤول أميركي سابق، أن واشنطن "قامت ببناء جبل من الفولاذ لهذا الهجوم المضاد"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى، هذا غير متاح".
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلامي أمريكي يكشف عن صاحب "اليد العليا" في أوكرانيا
13:46 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران. ونشرت كييف ألوية دربها حلف شمال الأطلسي مسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة. وصرح الرئيس، فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج، ومن الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار "الهجوم المضاد".
وفي 4 أغسطس/ آب، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو، فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 43 ألف شخص وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح، ومن بين المعدات الأوكرانية المدمرة 26 طائرة وتسع مروحيات و1831 مركبة مدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد"، وسبع دبابات فرنسية "آ إم لإكس" و21 مركبة مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي".
تشير وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص إلى فعالية حقول الألغام التابعة للقوات المسلحة الروسية، على هذه الخلفية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، وبدأت واشنطن في تزويد القوات المسلحة بالذخائر العنقودية.
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