https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-صاحب-اليد-العليا-في-أوكرانيا-1080388894.html
إعلامي أمريكي يكشف عن صاحب "اليد العليا" في أوكرانيا
إعلامي أمريكي يكشف عن صاحب "اليد العليا" في أوكرانيا
أفاد الناشط الاشتراكي والكاتب والمحلل السياسي، داني هايفونغ، بأنه عاجلا أم آجلا، سيتعين على فلاديمير زيلينسكي تقديم تنازلات لروسيا، لأنها هي التي تكسب الصراع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:46+0000
2023-08-24T13:46+0000
2023-08-24T14:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال داني هايفونغ عبر قناته على "يوتيوب": "روسيا تنتصر في ساحة المعركة، ولديها الكثير من القدرات والموارد للقيام بعمليات عسكرية، ولم تواجه نقصًا حادًا في الأسلحة".وأضاف: "لقد نجحَت في صد الهجوم المضاد الأوكراني، لقد فشل الهجوم بالفعل".وأشار هايفونغ إلى أن الكرملين لم يعد قادرًا على الثقة في الدول الغربية بعد أن داسوا على اتفاقيات مينسك.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد.وقالت ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-أمريكي-تحريض-واشنطن-يزيد-الطينة-الأوكرانية-بلة-1080381159.html
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روسيا, العالم
إعلامي أمريكي يكشف عن صاحب "اليد العليا" في أوكرانيا
13:46 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أفاد الناشط الاشتراكي والكاتب والمحلل السياسي، داني هايفونغ، بأنه عاجلا أم آجلا، سيتعين على فلاديمير زيلينسكي تقديم تنازلات لروسيا، لأنها هي التي تكسب الصراع ولديها اليد العليا في أوكرانيا.
وقال داني هايفونغ عبر قناته على "يوتيوب": "روسيا تنتصر في ساحة المعركة، ولديها الكثير من القدرات والموارد للقيام بعمليات عسكرية، ولم تواجه نقصًا حادًا في الأسلحة".
وأضاف: "لقد نجحَت في صد الهجوم المضاد الأوكراني، لقد فشل الهجوم بالفعل".
وأشار هايفونغ إلى أن الكرملين لم يعد قادرًا على الثقة في الدول الغربية بعد أن داسوا على اتفاقيات مينسك.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأربعاء، أن موسكو لن تترك هجمات أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا دون رد.
وقالت ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "مثل هذه الأعمال الإجرامية لنظام كييف النازي الجديد، والتي أصبحت من خلال جهود دول الناتو أداة للمواجهة مع روسيا، ستصبح موضع اهتمام وثيق من وكالات إنفاذ القانون في روسيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.