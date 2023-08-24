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https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-تركي-أنقرة-وموسكو-والأمم-المتحدة-قد-يجتمعون-في-إسطنبول-لمناقشة-صفقة-الحبوب-1080369574.html
إعلام تركي: أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول لمناقشة "صفقة الحبوب"
إعلام تركي: أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول لمناقشة "صفقة الحبوب"
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول التركية، لمناقشة مبادرة "البحر الأسود للحبوب". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T04:50+0000
2023-08-24T05:19+0000
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ووفقًا لصحيفة "ميلييت" التركية، نقلا عن مصادر، فإن "أحد خيارات تفعيل هذه المبادرة (مبادرة الحبوب في البحر الأسود) قد يكون اجتماعا جديدا بين روسيا والأمم المتحدة في إسطنبول". وأشارت الصحيفة إلى أنه "أيضًا تم مناقشة أنه يجب أن تتم هذه الاجتماعات بتنسيق ثلاثي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا، وفي حال تحقيق تقدم، يمكن أن تستمر في تنسيق رباعي بمشاركة أوكرانيا".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"، يوم الثلاثاء الماضي، إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية. ووفقا له، كخطوة أولى، قررت روسيا إرسال ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا، مع توفير، على وجه الخصوص، التوصيل المجاني لهذه البضائع.وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالتزاماتها تجاه الجانب الروسي".وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بدءا من 18 يوليو/ تموز، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230823/مصدر-تركيا-والأمم-المتحدة-تجهزان-مقترحات-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-1080339889.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة

إعلام تركي: أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول لمناقشة "صفقة الحبوب"

04:50 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول التركية، لمناقشة مبادرة "البحر الأسود للحبوب".
ووفقًا لصحيفة "ميلييت" التركية، نقلا عن مصادر، فإن "أحد خيارات تفعيل هذه المبادرة (مبادرة الحبوب في البحر الأسود) قد يكون اجتماعا جديدا بين روسيا والأمم المتحدة في إسطنبول".
حصاد الحبوب في حقول بوسيفنينسكايا بحي تشيريبانوفسكي في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مصدر: تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا بشأن صفقة الحبوب
أمس, 05:17 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أنه "أيضًا تم مناقشة أنه يجب أن تتم هذه الاجتماعات بتنسيق ثلاثي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا، وفي حال تحقيق تقدم، يمكن أن تستمر في تنسيق رباعي بمشاركة أوكرانيا".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"، يوم الثلاثاء الماضي، إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية. ووفقا له، كخطوة أولى، قررت روسيا إرسال ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية مجانا، مع توفير، على وجه الخصوص، التوصيل المجاني لهذه البضائع.
وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالتزاماتها تجاه الجانب الروسي".
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بدءا من 18 يوليو/ تموز، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
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