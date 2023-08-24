https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html

إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"

إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"

أعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن حصول بلاده على العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس". 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T09:29+0000

2023-08-24T09:29+0000

2023-08-24T09:37+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/13/1063872436_0:0:2113:1188_1920x0_80_0_0_5d660d89b1a4aa4d285a2c18acb2b5f2.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن جمشيدي، قوله بأن "العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس" تطور تاريخي ونجاح استراتيجي للعالم الإسلامي، للسياسة الخارجية للجمهورية".من جانبه، هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الأمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلاد فخورة بهذا النجاح الكبير والإنجاز الذي حققته الحكومة الثالثة عشرة، بحسب قوله.يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد توجه إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة، منذ مارس/ آذار 2023".وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "بريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.

https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-قادة-بريكس-يكلفون-وزراء-المال-بدراسة-العملات-المحلية-1080375833.html

https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار