https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
أعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن حصول بلاده على العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T09:29+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن جمشيدي، قوله بأن "العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس" تطور تاريخي ونجاح استراتيجي للعالم الإسلامي، للسياسة الخارجية للجمهورية".من جانبه، هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الأمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلاد فخورة بهذا النجاح الكبير والإنجاز الذي حققته الحكومة الثالثة عشرة، بحسب قوله.يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد توجه إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة، منذ مارس/ آذار 2023".وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "بريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
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https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
09:29 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن حصول بلاده على العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس".
ونقلت وكالة
"إرنا" الإيرانية، عن جمشيدي، قوله بأن "العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس" تطور تاريخي ونجاح استراتيجي للعالم الإسلامي، للسياسة الخارجية للجمهورية".
من جانبه، هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الأمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلاد فخورة بهذا النجاح الكبير والإنجاز الذي حققته الحكومة الثالثة عشرة، بحسب قوله.
يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد توجه إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "رئيسي غادر العاصمة الإيرانية
طهران، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة، منذ مارس/ آذار 2023".
وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "بريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.
يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"
، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.