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السيسي: نثمن دعوة مصر للانضمام إلى "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230824/إيران-تصف-انضمامها-إلى-بريكس-بـتطور-التاريخي-وخامنئي-يهنئ-بـالنجاح-الكبير-1080376975.html
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"
أعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن حصول بلاده على العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T09:29+0000
2023-08-24T09:37+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن جمشيدي، قوله بأن "العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس" تطور تاريخي ونجاح استراتيجي للعالم الإسلامي، للسياسة الخارجية للجمهورية".من جانبه، هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الأمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلاد فخورة بهذا النجاح الكبير والإنجاز الذي حققته الحكومة الثالثة عشرة، بحسب قوله.يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد توجه إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة، منذ مارس/ آذار 2023".وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "بريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-قادة-بريكس-يكلفون-وزراء-المال-بدراسة-العملات-المحلية-1080375833.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-الهند-يعلق-على-انضمام-السداسي-الجديد-إلى-بريكس-1080376423.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, الأخبار

إيران تصف انضمامها إلى "بريكس" بالـ"تطور التاريخي" وخامنئي يهنئ بـ"النجاح الكبير"

09:29 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:37 GMT 24.08.2023)
© AFP 2023 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جمشيدي، عن حصول بلاده على العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن جمشيدي، قوله بأن "العضوية الدائمة في مجموعة "بريكس" تطور تاريخي ونجاح استراتيجي للعالم الإسلامي، للسياسة الخارجية للجمهورية".
من جانبه، هنأ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، الأمة الإيرانية، مشيرًا إلى أن البلاد فخورة بهذا النجاح الكبير والإنجاز الذي حققته الحكومة الثالثة عشرة، بحسب قوله.
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
رئيس جنوب أفريقيا: قادة "بريكس" يكلفون وزراء المال بدراسة العملات المحلية
08:52 GMT
يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كان قد توجه إلى جنوب أفريقيا، أمس الأربعاء، لحضور قمة مجموعة "بريكس"، المنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ.
وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن "رئيسي غادر العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، في مستهل رحلته الخارجية الثامنة، منذ مارس/ آذار 2023".
وانطلق رئيسي في رحلته برفقة عدد من أعضاء حكومته بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني كلمة في قمة "بريكس بلس" التي تجمع زعماء 70 دولة، ومن المقرر أن يجتمع أيضا مع بعض المسؤولين المشاركين في القمة.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
رئيس وزراء الهند يعلق على انضمام "السداسي الجديد" إلى "بريكس"
09:04 GMT
يذكر أن مجموعة "بريكس" تتكون في الأساس من الهند وروسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا، وعقد رؤساء دول المجموعة قمتهم السنوية الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، للاتفاق على آليات انضمام أعضاء جدد، كما دعوا إلى استخدام العملات المحلية لتسهيل التجارة، كما طالبت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك إيران ومصر، والمملكة العربية السعودية، إلى الانضمام إلى "بريكس".
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أهمية عضويتها في مجموعة "بريكس"، مشيرة إلى أن ذلك يحقق منفعة مشتركة، حيث أعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن عضوية إيران في مجموعة "بريكس" تعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لها، بحسب قوله.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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