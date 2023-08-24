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https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html
الآلاف من "قوات النخبة الأوكرانية" يلقون حتفهم في زابوروجيه
الآلاف من "قوات النخبة الأوكرانية" يلقون حتفهم في زابوروجيه
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن مجموعة النخبة من القوات الأوكرانية "مارون"، المسلحة بدبابات... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T14:55+0000
2023-08-24T14:55+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال روغوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "ما لا يقل عن ثلثي مجموعة النخبة التكتيكية للمسلحين الأوكرانيين "مارون" قد تم إلقاؤهم بالفعل في المعركة، حيث أن خسائرهم بالآلاف".وأضاف روغوف أن "هذه المجموعة كانت مجهزة بشكل أفضل ومزودة بالمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد".وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.وقال القائم بأعمال رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، إن "جميع الوحدات التي تجمعت للقتال في هذا الاتجاه قد هُزمت، بما في ذلك مجموعة مارون".
https://sputnikarabic.ae/20230822/الطيران-الروسي-يضرب-مواقع-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1080311966.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الآلاف من "قوات النخبة الأوكرانية" يلقون حتفهم في زابوروجيه

14:55 GMT 24.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن مجموعة النخبة من القوات الأوكرانية "مارون"، المسلحة بدبابات ليوبارد، تكبدت خسائر بالآلاف في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روغوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "ما لا يقل عن ثلثي مجموعة النخبة التكتيكية للمسلحين الأوكرانيين "مارون" قد تم إلقاؤهم بالفعل في المعركة، حيث أن خسائرهم بالآلاف".
ووفقا له، تم تكليف الوحدة بمهمة اقتحام قرية رابوتينو مع احتمال الاستيلاء على مدينة توكماك، في حالة نجاحها.
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
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وأضاف روغوف أن "هذه المجموعة كانت مجهزة بشكل أفضل ومزودة بالمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك دبابات ليوبارد".
وتقوم القوات المسلحة الأوكرانية بقصف واقتحام رابوتينو منذ أكثر من شهرين، حيث لم يبقَ في القرية بيت واحد قائم على دعائمه.

وكما أوضح جندي من قوات "عثمان" الخاصة الروسية التابعة للجيش لـ"سبوتنيك"، أن الجيش الأوكراني يقاتل بضراوة من أجل هذه البلدة من أجل فتح طريقه إلى توكماك، ونجحت الوحدات الروسية في مقاومة هذه الخطط.

وقال القائم بأعمال رئيس مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الخميس، إن "جميع الوحدات التي تجمعت للقتال في هذا الاتجاه قد هُزمت، بما في ذلك مجموعة مارون".
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