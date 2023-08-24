https://sputnikarabic.ae/20230824/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-من-الهجمات-الأوكرانية-على-البلدات-الحدودية-الروسية-1080390952.html
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على البلدات الحدودية الروسية
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على البلدات الحدودية الروسية
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأوكرانية المتكررة على بلدات... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T15:15+0000
2023-08-24T15:15+0000
2023-08-24T15:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت ديكارلو، في إحاطة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون بشأن تداعيات قصف الأحياء الحدودية الروسية وهجمات الطائرات من دون طيار في عمق روسيا، بما في ذلك موسكو، على المدنيين".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن إجراءات روسيا في أوكرانيا يمليها شيء واحد، هو إنهاء الحرب التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين بدعم من الغرب.ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض، وهو الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له؛ ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.كما ذكر الكرملين أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتطور في مسار سلمي، بشرط أن تؤخذ في الاعتبار حالة الأمر الواقع والحقائق الجديدة على الأرض؛ علمًا بأن جميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الدفاع-الروسية-تدمير-3-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعتي-بريانسك-وكالوغا-1080369079.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/الآلاف-من-قوات-النخبة-الأوكرانية-يلقون-حتفهم-في-زابوروجيه-1080390618.html
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العالم
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على البلدات الحدودية الروسية
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أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأوكرانية المتكررة على بلدات في عمق روسيا وقرب الحدود الروسية الأوكرانية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت ديكارلو، في إحاطة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون بشأن تداعيات قصف الأحياء الحدودية الروسية وهجمات الطائرات من دون طيار في عمق روسيا، بما في ذلك موسكو، على المدنيين".
وأضافت أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن الدفاع عنها، وهي محظورة بموجب القانون الدولي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن إجراءات روسيا في أوكرانيا يمليها شيء واحد، هو إنهاء الحرب التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين بدعم من الغرب.
وقال بوتين، متحدثًا عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة لقمة دول "بريكس": "قررت روسيا دعم المناضلين من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم. إجراءاتنا في أوكرانيا يمليها شيء واحد فقط، وهو وضع حد للحرب التي شنها الغرب ومن يدور بفلكهم في أوكرانيا ضد سكان دونباس".
ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض، وهو الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له؛ ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.
كما ذكر الكرملين أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتطور في مسار سلمي، بشرط أن تؤخذ في الاعتبار حالة الأمر الواقع والحقائق الجديدة على الأرض؛ علمًا بأن جميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.