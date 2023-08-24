https://sputnikarabic.ae/20230824/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-من-الهجمات-الأوكرانية-على-البلدات-الحدودية-الروسية-1080390952.html

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على البلدات الحدودية الروسية

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الهجمات الأوكرانية على البلدات الحدودية الروسية

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الأوكرانية المتكررة على بلدات... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T15:15+0000

2023-08-24T15:15+0000

2023-08-24T15:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت ديكارلو، في إحاطة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون بشأن تداعيات قصف الأحياء الحدودية الروسية وهجمات الطائرات من دون طيار في عمق روسيا، بما في ذلك موسكو، على المدنيين".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن إجراءات روسيا في أوكرانيا يمليها شيء واحد، هو إنهاء الحرب التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين بدعم من الغرب.ويدعو الغرب روسيا باستمرار إلى التفاوض، وهو الأمر الذي تُظهر موسكو استعدادها له؛ ولكنه في الوقت نفسه، يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليًا مقدمات لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي؛ مبينًا أن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وفي الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.كما ذكر الكرملين أنه يمكن للوضع في أوكرانيا أن يتطور في مسار سلمي، بشرط أن تؤخذ في الاعتبار حالة الأمر الواقع والحقائق الجديدة على الأرض؛ علمًا بأن جميع مطالب موسكو معروفة جيدًا.

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