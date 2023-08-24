https://sputnikarabic.ae/20230824/البنتاغون-أوكرانيا-تفتقر-للبنية-التحتية-لاستيعاب-مقاتلات-إف-16-1080394505.html
"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"
"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"
أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تملك في هذه المرحلة البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T19:58+0000
2023-08-24T19:58+0000
2023-08-24T19:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال ذي صلة: "الإجابة المختصرة على سؤالك هي لا". وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16"، في سبتمبر/ أيلول المقبل.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، أنه "في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم".وقالت الصحيفة: "من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس".ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل الطيارين الذين كان من المفترض أن يتدربوا في أوروبا، أم أنها ستقبل مجموعة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الكشف-عن-نقطة-ضعف-إف-16---1080280931.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
"البنتاغون": أوكرانيا تفتقر للبنية التحتية لاستيعاب مقاتلات "إف-16"
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أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، اليوم الخميس، أن أوكرانيا لا تملك في هذه المرحلة البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16".
وقال رايدر، خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على سؤال ذي صلة: "الإجابة المختصرة على سؤالك هي لا".
ووصف "البنتاغون" أيضًا نقل الطائرات المقاتلة الغربية الحديثة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بأنها مسألة "أشهر وليس أسابيع".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة قررت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف-16"، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، أنه "في البداية، كان من المخطط أن تقوم الدول الأوروبية بتدريب الأوكرانيين، وأن تنضم الولايات المتحدة إذا استنفدوا قدراتهم".
وقالت الصحيفة: "من المتوقع الإعلان عن القرار، الذي تزامن مع عيد الاستقلال الأوكراني، بعد ظهر الخميس".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل الطيارين
الذين كان من المفترض أن يتدربوا في أوروبا، أم أنها ستقبل مجموعة إضافية.