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الخارجية الأمريكية: محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي
الخارجية الأمريكية: محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي
أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولة الثانية التي قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي في وقت سابق من اليوم تنتهك قرارات... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T00:54+0000
2023-08-24T00:54+0000
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وقال المتحدث في في بيان لوكالة "سبوتنيك": "تحتوي مركبات الإطلاق الفضائية على تقنيات متطابقة وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى".وأضاف: "أي إطلاق من جانب كوريا الشمالية يستخدم تقنية الصواريخ الباليستية، والتي تشمل مركبات الإطلاق الفضائية المستخدمة لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي".وتستمر الولايات المتحدة في السعي للحوار مع بيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة وتحثها على الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة، وفقًا للمتحدث.وأضاف المتحدث: "في الوقت نفسه، تحث الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن مزيد من "السلوك التهديدي".وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول.وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230823/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-محاولة-ثانية-فاشلة-لإطلاق-قمر-صناعي-1080367460.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية: محاولة كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي

00:54 GMT 24.08.2023
© AP Photo / KCNAكوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا
كوريا الشمالية تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / KCNA
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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المحاولة الثانية التي قامت بها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي في وقت سابق من اليوم تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث في في بيان لوكالة "سبوتنيك": "تحتوي مركبات الإطلاق الفضائية على تقنيات متطابقة وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية بعيدة المدى".
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
أمس, 21:34 GMT
وأضاف: "أي إطلاق من جانب كوريا الشمالية يستخدم تقنية الصواريخ الباليستية، والتي تشمل مركبات الإطلاق الفضائية المستخدمة لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي".
وتستمر الولايات المتحدة في السعي للحوار مع بيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة وتحثها على الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة، وفقًا للمتحدث.
وأضاف المتحدث: "في الوقت نفسه، تحث الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن مزيد من "السلوك التهديدي".
وفي وقت سابق، أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي مايو الماضي، قالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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