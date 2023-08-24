https://sputnikarabic.ae/20230824/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-تأمل-قبول-عضويتها-في-بريكس-1080394151.html

الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"

الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، اليوم الخميس، أن مينسك تأمل بأن يتم النظر بشكل إيجابي في طلبها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" وقبوله، مشيرا إلى أن... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T19:09+0000

2023-08-24T19:09+0000

2023-08-24T19:09+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

قمة بريكس 2023

مجموعة بريكس

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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال ألينيك، في حديثه خلال حوار "التواصل بين بريكس وأفريقيا وبريكس+" : "تتجلى جاذبية المنظمة (بريكس) في المنطقة والعالم من خلال العدد المتزايد من طلبات الانضمام، وبيلاروسيا لا تقف على الحياد من هذه العملية".وأضاف: "في شهر مايو (أيار)، أعرب الرئيس البيلاروسي رسميًا عن نية بلادنا للانضمام إلى مجموعة بريكس. ونأمل أن يتم النظر في طلب بيلاروسيا وقبوله بشكل إيجابي".وعُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، من 22 حتى 24 آب/ أغسطس الجاري، وشارك وزير الخارجية البيلاروسي في حوارات بريكس الأفريقية وبريكس+. ولأول مرة تشارك مينسك في أحداث بهذا المستوى داخل المنظمة. وفي مايو الماضي، تقدمت بيلاروسيا بطلب إلى أعضاء مجموعة "بريكس" لقبول عضويتها في الجمعية.

https://sputnikarabic.ae/20230824/دبلوماسي-جنوب-أفريقي-بريكس-ليس-ضد-الدولار-ولكن-ضد-استخدام-العملة-للبلطجة-على-الآخرين-1080392765.html

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