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https://sputnikarabic.ae/20230824/الخارجية-البيلاروسية-مينسك-تأمل-قبول-عضويتها-في-بريكس-1080394151.html
الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"
الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"
أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، اليوم الخميس، أن مينسك تأمل بأن يتم النظر بشكل إيجابي في طلبها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" وقبوله، مشيرا إلى أن... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T19:09+0000
2023-08-24T19:09+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
قمة بريكس 2023
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال ألينيك، في حديثه خلال حوار "التواصل بين بريكس وأفريقيا وبريكس+" : "تتجلى جاذبية المنظمة (بريكس) في المنطقة والعالم من خلال العدد المتزايد من طلبات الانضمام، وبيلاروسيا لا تقف على الحياد من هذه العملية".وأضاف: "في شهر مايو (أيار)، أعرب الرئيس البيلاروسي رسميًا عن نية بلادنا للانضمام إلى مجموعة بريكس. ونأمل أن يتم النظر في طلب بيلاروسيا وقبوله بشكل إيجابي".وعُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، من 22 حتى 24 آب/ أغسطس الجاري، وشارك وزير الخارجية البيلاروسي في حوارات بريكس الأفريقية وبريكس+. ولأول مرة تشارك مينسك في أحداث بهذا المستوى داخل المنظمة. وفي مايو الماضي، تقدمت بيلاروسيا بطلب إلى أعضاء مجموعة "بريكس" لقبول عضويتها في الجمعية.
https://sputnikarabic.ae/20230824/دبلوماسي-جنوب-أفريقي-بريكس-ليس-ضد-الدولار-ولكن-ضد-استخدام-العملة-للبلطجة-على-الآخرين-1080392765.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
أخبار بيلاروسيا اليوم, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

الخارجية البيلاروسية: مينسك تأمل قبول عضويتها في "بريكس"

19:09 GMT 24.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، اليوم الخميس، أن مينسك تأمل بأن يتم النظر بشكل إيجابي في طلبها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" وقبوله، مشيرا إلى أن بيلاروسيا لديها ما تقدمه لهذه المنظمة.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال ألينيك، في حديثه خلال حوار "التواصل بين بريكس وأفريقيا وبريكس+" : "تتجلى جاذبية المنظمة (بريكس) في المنطقة والعالم من خلال العدد المتزايد من طلبات الانضمام، وبيلاروسيا لا تقف على الحياد من هذه العملية".

بالإضافة إلى ذلك، نحافظ على مستوى عالٍ من العلاقات الثنائية مع جميع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وأضاف: "في شهر مايو (أيار)، أعرب الرئيس البيلاروسي رسميًا عن نية بلادنا للانضمام إلى مجموعة بريكس. ونأمل أن يتم النظر في طلب بيلاروسيا وقبوله بشكل إيجابي".
قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة بريكس المشاركون في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
دبلوماسي جنوب أفريقي: "بريكس" ليست ضد الدولار ولكن ضد استخدام العملة "للبلطجة" على الآخرين
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وأشار وزير الخارجية البيلاروسي إلى أن بلاده لديها ما تقدمه للمنظمة، موضحا: "مستعدون للعمل بجد على بنود جدول أعمالها كافة".

وعُقدت قمة "بريكس" في جوهانسبورغ، من 22 حتى 24 آب/ أغسطس الجاري، وشارك وزير الخارجية البيلاروسي في حوارات بريكس الأفريقية وبريكس+. ولأول مرة تشارك مينسك في أحداث بهذا المستوى داخل المنظمة. وفي مايو الماضي، تقدمت بيلاروسيا بطلب إلى أعضاء مجموعة "بريكس" لقبول عضويتها في الجمعية.
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