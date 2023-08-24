https://sputnikarabic.ae/20230824/الخارجية-الفلسطينية-قرع-طبول-الحرب-ضد-شعبنا-يستدعي-تدخلا-عاجلا-1080374620.html

الخارجية الفلسطينية: قرع طبول الحرب ضد شعبنا يستدعي تدخلا عاجلا

الخارجية الفلسطينية: قرع طبول الحرب ضد شعبنا يستدعي تدخلا عاجلا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "قرع طبول الحرب وتصعيد العدوان الإسرائيلي ضد شعبنا يستدعي تدخلا عاجلا من مجلس الأمن". 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T08:28+0000

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وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أدانت فيه "استمرار العدوان وتوسيعه على الشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتحريض العلني الذي يقوم به غلاة اليمين الإسرائيلي الفاشي وقادة المستوطنين الإرهابيين"، بحسب البيان.واعتبرت الوزارة أن هذه الأعمال لا تمت للمبررات الشرعية بصلة، وأنها تعكس سياسة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في تصعيد الأوضاع وتعقيد الصراع بهدف تحقيق أهداف استعمارية توسعية وعنصرية، بحسب البيان.وأضاف البيان أن "هذه السياسة تهدف إلى استكمال جريمة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ومحاولة إزاحة القضية الفلسطينية عن الأجندة الإقليمية والدولية".واستنكر البيان تجلي السياسة الإسرائيلية في تهميش أي فرصة لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية والتفاوضية، وتفضيل الحلول العسكرية والأمنية في التعامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يعاني تحت الاحتلال، بحسب البيان.وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأراضي دولة فلسطين واستمرارها في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني، وكذلك المسؤولية عن أي حروب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع، بحسب البيان.وفي وقت سابق، وجهت الجامعة العربية رسالة إلى المجتمع الدولي، يوم 21 أغسطس/ آب الجاري، حول الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في القدس، مشددة على ضرورة التدخل الفوري لوقفها.وحذرت الجامعة العربية من أي محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".جاء بيان الجامعة العربية بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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