https://sputnikarabic.ae/20230824/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-بصاروخ-إس---200-أوكراني-على-كالوغا-1080395917.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بصاروخ "إس - 200" أوكراني على كالوغا -عاجل
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بصاروخ "إس - 200" أوكراني على كالوغا -عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، بصاروخ من نظام الدفاع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T22:34+0000
2023-08-24T22:34+0000
2023-08-24T22:34+0000
وزارة الدفاع الروسية
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الدفاع الروسية، تم اكتشاف الصاروخ وتدميره بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي بصاروخ "إس - 200" أوكراني على كالوغا -عاجل
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف مدنية على أراضي روسيا الاتحادية، بصاروخ من نظام الدفاع الجوي المعدل إس – 200.
وبحسب الدفاع الروسية، تم اكتشاف الصاروخ وتدميره بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة كالوغا.