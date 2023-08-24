https://sputnikarabic.ae/20230824/الدفاع-الروسية-تدمير-3-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعتي-بريانسك-وكالوغا-1080369079.html
الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا
الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بـ3 مسيرات استهدفتا مقاطعتي بريانسك وكالوغا، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين في سماء... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T03:20+0000
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2023-08-24T03:21+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على أهداف في مقاطعتي بريانسك وكالوغا".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا
03:20 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بـ3 مسيرات استهدفتا مقاطعتي بريانسك وكالوغا، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين في سماء مقاطعة بريانسك وواحدة في سماء مقاطعة كالوغا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على أهداف في مقاطعتي بريانسك وكالوغا".
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.