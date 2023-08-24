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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/الدفاع-الروسية-تدمير-3-مسيرات-أوكرانية-في-مقاطعتي-بريانسك-وكالوغا-1080369079.html
الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا
الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بـ3 مسيرات استهدفتا مقاطعتي بريانسك وكالوغا، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين في سماء... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T03:20+0000
2023-08-24T03:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على أهداف في مقاطعتي بريانسك وكالوغا".وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
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الدفاع الروسية: تدمير 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وكالوغا

03:20 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 03:21 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الخميس، إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف بـ3 مسيرات استهدفتا مقاطعتي بريانسك وكالوغا، مشيرة إلى إسقاط مسيرتين في سماء مقاطعة بريانسك وواحدة في سماء مقاطعة كالوغا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: " الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على أهداف في مقاطعتي بريانسك وكالوغا".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بـ3 مسيرات على مواقع في موسكو
أمس, 00:39 GMT
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كالوغا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:35 GMT
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