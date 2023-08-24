https://sputnikarabic.ae/20230824/السفيرة-الأمريكية-في-العراق-تحركاتنا-العسكرية-ليس-لها-علاقة-بالداخل-العراقي-1080370890.html
السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي
السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي
قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T06:35+0000
2023-08-24T06:35+0000
2023-08-24T06:43+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار العراق اليوم
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048691197_0:25:1201:700_1920x0_80_0_0_1be37529463410fadf8ad4d5f89a8b4f.jpg
ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم "الهول"، بحسب الوكالة.ونفى العراق، قبل أيام، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث من تحركات للجيش الأمريكي عبارة عن استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا، وليس تعزيزها في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230821/العراق-ينفي-حشد-قوات-أمريكية-داخل-أراضيه-1080275684.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048691197_111:0:1044:700_1920x0_80_0_0_4c4960dbff4406fc4992a70413808c66.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي
06:35 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة.
ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد
، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم "الهول"، بحسب الوكالة.
ونفى العراق، قبل أيام، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث من تحركات للجيش الأمريكي
عبارة عن استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا، وليس تعزيزها في العراق.