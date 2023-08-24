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https://sputnikarabic.ae/20230824/السفيرة-الأمريكية-في-العراق-تحركاتنا-العسكرية-ليس-لها-علاقة-بالداخل-العراقي-1080370890.html
السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي
السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي
قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T06:35+0000
2023-08-24T06:43+0000
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ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم "الهول"، بحسب الوكالة.ونفى العراق، قبل أيام، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث من تحركات للجيش الأمريكي عبارة عن استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا، وليس تعزيزها في العراق.
https://sputnikarabic.ae/20230821/العراق-ينفي-حشد-قوات-أمريكية-داخل-أراضيه-1080275684.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية

السفيرة الأمريكية في العراق: تحركاتنا العسكرية ليس لها علاقة بالداخل العراقي

06:35 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 06:43 GMT 24.08.2023)
© AFP 2023 / WAKIL KOHSARالجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين
الجيش الأفغاني... جنود قوات خاصة يشاركون في تدريبات عسكرية مع جنود أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
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قالت آلينا رومانوسكي، السفيرة الأمريكية في العراق، إن التحركات العسكرية للجيش الأمريكي كانت ضمن تبادل القوات الموجودة في المنطقة.
ونفت رومانوسكي أن تكون هناك علاقة بين تحركات القوات الأمريكية والداخل العراقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات السفيرة الأمريكية جاءت عقب لقاء مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
مسيرة القوات الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
العراق ينفي حشد قوات أمريكية داخل أراضيه
21 أغسطس, 07:18 GMT
وأوضحت الوكالة أن الجانبين بحثا التعاون المشترك بين واشنطن وبغداد، والاستعداد لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد، الشهر المقبل، إضافة إلى الوضع في سوريا ومخيم "الهول"، بحسب الوكالة.
ونفى العراق، قبل أيام، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث من تحركات للجيش الأمريكي عبارة عن استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا، وليس تعزيزها في العراق.
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