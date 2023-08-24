https://sputnikarabic.ae/20230824/الشاباك-يكشف-عن-خلية-إسرائيلية-تابعة-لـحزب-الله-حاولت-تهريب-متفجرات-1080389751.html
"الشاباك" يكشف عن خلية إسرائيلية تابعة لـ"حزب الله" حاولت تهريب متفجرات
"الشاباك" يكشف عن خلية إسرائيلية تابعة لـ"حزب الله" حاولت تهريب متفجرات
كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية قال إنها تابعة لـ "حزب الله" اللبناني حاولت تهريب متفجرات وأسلحة إلى داخل البلاد. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T14:07+0000
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وقال "الشاباك" إنه في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش الإسرائيليين، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، تم اعتقال 4 من المواطنين العرب الإسرائيليين، من سكان كفر قاسم (شمال)، للاشتباه في حصولهم على العديد من الأسلحة النوعية.وبحسب بيان لـ "الشاباك"، نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، عثر بحوزة الإسرائيليين الأربع على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع وعدد من الأسلحة.واليوم الخميس، تم تقديم أربع لوائح اتهام أمام المحكمة الجزئية (المركزية) ضد الإسرائيليين الأربع بتهم حيازة أسلحة.والمتهمون هم جلال خرسا من سكان كفر قاسم (28 عاما)، وأحمد عيسى من سكان كفر قاسم (30 عاما)، ومحمد عيسى من سكان كفر قاسم (39 عاما)، ونوح عاصم من سكان اللد (30 عاما).وفي مداهمة شنتها قوات "الشاباك" على مجمع سكني في اللد (وسط)، تم توقيف مواطنين إسرائيليين إضافيين كانوا يعتزمون استخدام إحدى المتفجرات المذكورة لأغراض إجرامية، وفق نص البيان.وقالت الصحيفة: "كشف تحقيق الشاباك أن حزب الله عمل على تجنيد وتشغيل بنية تحتية للمهربين في إسرائيل بغرض تلقي الأسلحة غير المشروعة وتوزيعها على جهات مختلفة، بما في ذلك جهات إجرامية".ونقلت عن مسؤول كبير في "الشاباك"، قوله: "هذه القضية توضح مرة أخرى جهود عناصر إرهابية من حزب الله وإيران لاستغلال المواطنين العرب في إسرائيل للقيام بأنشطة أمنية ضد الدولة".ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" اللبناني على الاتهامات الإسرائيلية، حتى الساعة 1:50 بتوقيت غرينتش.
https://sputnikarabic.ae/20230822/الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-للموجودين-داخل-خيمة-حزب-الله-في-مزارع-شبعا-1080321779.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
"الشاباك" يكشف عن خلية إسرائيلية تابعة لـ"حزب الله" حاولت تهريب متفجرات
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كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الخميس، عن تفكيك خلية قال إنها تابعة لـ "حزب الله" اللبناني حاولت تهريب متفجرات وأسلحة إلى داخل البلاد.
وقال "الشاباك" إنه في عملية مشتركة مع الشرطة والجيش الإسرائيليين، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، تم اعتقال 4 من المواطنين العرب الإسرائيليين، من سكان كفر قاسم (شمال)، للاشتباه في حصولهم على العديد من الأسلحة النوعية.
وبحسب بيان لـ "الشاباك"، نشرته صحيفة
"يسرائيل هيوم"، عثر بحوزة الإسرائيليين الأربع على عبوتين ناسفتين إيرانيتي الصنع وعدد من الأسلحة.
واليوم الخميس، تم تقديم أربع لوائح اتهام أمام المحكمة الجزئية (المركزية) ضد الإسرائيليين الأربع بتهم حيازة أسلحة.
والمتهمون هم جلال خرسا من سكان كفر قاسم (28 عاما)، وأحمد عيسى من سكان كفر قاسم (30 عاما)، ومحمد عيسى من سكان كفر قاسم (39 عاما)، ونوح عاصم من سكان اللد (30 عاما).
وفي مداهمة شنتها قوات "الشاباك" على مجمع سكني في اللد (وسط)، تم توقيف مواطنين إسرائيليين إضافيين كانوا يعتزمون استخدام إحدى المتفجرات المذكورة لأغراض إجرامية، وفق نص البيان.
وقالت الصحيفة: "كشف تحقيق الشاباك أن حزب الله عمل على تجنيد وتشغيل بنية تحتية للمهربين في إسرائيل بغرض تلقي الأسلحة غير المشروعة وتوزيعها على جهات مختلفة، بما في ذلك جهات إجرامية".
ونقلت عن مسؤول كبير في "الشاباك"، قوله: "هذه القضية توضح مرة أخرى جهود عناصر إرهابية من حزب الله
وإيران لاستغلال المواطنين العرب في إسرائيل للقيام بأنشطة أمنية ضد الدولة".
ولم يصدر أي تعليق فوري من "حزب الله" اللبناني على الاتهامات الإسرائيلية، حتى الساعة 1:50 بتوقيت غرينتش.