https://sputnikarabic.ae/20230824/العثور-على-جزء-مهم-من-طائرة-بريغوجين-فيديو-1080386809.html
العثور على جزء مهم من طائرة بريغوجين... فيديو
العثور على جزء مهم من طائرة بريغوجين... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه تم العثور على جزء من ذيل طائرة "إمبراير ليغاسي"، التي استقلها مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، على بعد 3.5 كيلومتر من موقع... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:17+0000
2023-08-24T13:17+0000
2023-08-24T13:17+0000
روسيا
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وأضاف: "تم العثور عليه في منطقة خالية بالقرب من مدخل قرية كوجينكينو. وعثر في السابق على جزء آخر من الطائرة على بعد كيلومترين من موقع التحطم".وتحطمت طائرة خاصة، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".ويشار إلى أن الطائرة كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوجينكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.وبالتالي أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن "يفغيني بريغوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير وبالتالي وفاته".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
العثور على جزء مهم من طائرة بريغوجين... فيديو
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه تم العثور على جزء من ذيل طائرة "إمبراير ليغاسي"، التي استقلها مؤسس شركة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، على بعد 3.5 كيلومتر من موقع التحطم.
وأضاف: "تم العثور عليه في منطقة خالية بالقرب من مدخل قرية كوجينكينو. وعثر في السابق على جزء آخر من الطائرة على بعد كيلومترين من موقع التحطم".
وتحطمت طائرة خاصة، أمس الأربعاء، في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب بما في ذلك قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين.
وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن "طائرة خاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير".
ويشار إلى أن الطائرة
كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، وسقطت بالقرب من قرية كوجينكينو، ويقوم رجال الإنقاذ حاليا بالبحث.
وبالتالي أكدت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن "يفغيني بريغوجين، كان على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير وبالتالي وفاته".