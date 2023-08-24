https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-دونيتسك-بـ4-قذائف-عنقودية-1080368475.html

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ4 قذائف عنقودية

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بـ4 قذائف عنقودية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T00:21+0000

2023-08-24T00:21+0000

2023-08-24T00:21+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام:" تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: الساعة 01.55 (يتطابق مع توقيت موسكو)، التجمع السكني ياسنوبرودوفكا - مدينة دونيتسك (منطقتي كييفسك وفوروشيلوفسكي)، تم إطلاق قذيفتان من عيار 155 ملم (عنقودية).وفي الساعة 02.00 عاودت القوات الأوكرانية بقصف نفس التجمع السكني وأطلقت قذيفتين من نفس العيار.بالإضافة إلى ذلك ووفقًا للمكتب التمثيلي، استهدفت القوات الأوكرانية في الساعة 00.25 والساعة 01.45 بتوقيت موسكو مدينة دونيتسك بـ5 قذائف من عيار 155 ملم.وكانت الولايات المتحدة، أعلنت، يوم 7 تموز/يوليو الماضي، موافقتها على تزويد كييف بالقذائف العنقودية، الأمر الذي لاقى تنديدًا واسعًا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لم تكن بحاجة إلى استخدام الذخائر العنقودية حتى الآن، ولكن إذا تم استخدامها ضدها، فإنها تحتفظ بالحق في الرد بالمثل، مشددًا على أن الجيش الروسي يمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكًا منه للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرًا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230728/الجيش-الأوكراني-يستخدم-الذخائر-العنقودية-في-قصف-زابوروجيه-1079498283.html

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