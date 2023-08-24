عربي
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-هندسية-مع-وحدات-من-الجيش-العربي-السوري-في-حلب-فيديو-1080371755.html
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:19+0000
2023-08-24T07:19+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063501921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b86b06e7bac7110751f9ee924e5abd31.jpg
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عسكريين من مجموعة القوات الروسية تجري دورة تدريبية هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء العملي من التدريب، استعرض العسكريون الروس لزملائهم السوريين مختلف أنواع الذخيرة الهندسية، وكشفوا عن مميزات أجهزتهم وخصائص أدائها الرئيسية وطرق تركيبها وطرق تفجيرها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إصابة الأهداف".وأضافت: "قام المهندسون العسكريون السوريون بقيادة عسكريين روس بتركيب ألغام مضادة للأفراد من طراز "مون - 50" و "مون - 100"، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات من طراز "تي إم - 62"، وبعد ذلك قاموا بتفجيرها عن بعد".ووفقا للدفاع الروسية أجريت فعاليات التدريب القتالي كجزء من تبادل الخبرات.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيشان-الروسي-والسوري-يدكان-مواقع-الإرهابيين-في-إدلب-فيديو-1080366176.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063501921_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e08a0a467a44ada5d5f3b8f06aa15ff6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو

07:19 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية
الجيش الروسي يقدم خدمات طبية ومساعدات غذائية لقرية سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Attia Al-Attia
تابعنا عبرTelegramNabd
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عسكريين من مجموعة القوات الروسية تجري دورة تدريبية هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء العملي من التدريب، استعرض العسكريون الروس لزملائهم السوريين مختلف أنواع الذخيرة الهندسية، وكشفوا عن مميزات أجهزتهم وخصائص أدائها الرئيسية وطرق تركيبها وطرق تفجيرها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إصابة الأهداف".
وأضافت: "قام المهندسون العسكريون السوريون بقيادة عسكريين روس بتركيب ألغام مضادة للأفراد من طراز "مون - 50" و "مون - 100"، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات من طراز "تي إم - 62"، وبعد ذلك قاموا بتفجيرها عن بعد".
ووفقا للدفاع الروسية أجريت فعاليات التدريب القتالي كجزء من تبادل الخبرات.
طائرة سورية من طراز سو-22 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
الجيشان الروسي والسوري يدكان مواقع الإرهابيين في إدلب... فيديو
أمس, 20:10 GMT
وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала