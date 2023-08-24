https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تجري-تدريبات-هندسية-مع-وحدات-من-الجيش-العربي-السوري-في-حلب-فيديو-1080371755.html
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:19+0000
2023-08-24T07:19+0000
2023-08-24T07:19+0000
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عسكريين من مجموعة القوات الروسية تجري دورة تدريبية هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء العملي من التدريب، استعرض العسكريون الروس لزملائهم السوريين مختلف أنواع الذخيرة الهندسية، وكشفوا عن مميزات أجهزتهم وخصائص أدائها الرئيسية وطرق تركيبها وطرق تفجيرها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إصابة الأهداف".وأضافت: "قام المهندسون العسكريون السوريون بقيادة عسكريين روس بتركيب ألغام مضادة للأفراد من طراز "مون - 50" و "مون - 100"، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات من طراز "تي إم - 62"، وبعد ذلك قاموا بتفجيرها عن بعد".ووفقا للدفاع الروسية أجريت فعاليات التدريب القتالي كجزء من تبادل الخبرات.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230823/الجيشان-الروسي-والسوري-يدكان-مواقع-الإرهابيين-في-إدلب-فيديو-1080366176.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, رصد عسكري
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في حلب... فيديو
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القوات الروسية تجري تدريبات هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن عسكريين من مجموعة القوات الروسية تجري دورة تدريبية هندسية مع وحدات من الجيش العربي السوري في محافظة حلب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الجزء العملي من التدريب، استعرض العسكريون الروس لزملائهم السوريين مختلف أنواع الذخيرة الهندسية، وكشفوا عن مميزات أجهزتهم وخصائص أدائها الرئيسية وطرق تركيبها وطرق تفجيرها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في إصابة الأهداف".
وأضافت: "قام المهندسون العسكريون السوريون بقيادة عسكريين روس بتركيب ألغام مضادة للأفراد من طراز "مون - 50" و "مون - 100"، بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات من طراز "تي إم - 62"، وبعد ذلك قاموا بتفجيرها عن بعد".
ووفقا للدفاع الروسية أجريت فعاليات التدريب القتالي كجزء من تبادل الخبرات.
وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية قامت بتصفية 25 مسلحا من جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في قرية باتنتة التابعة لمحافظة إدلب.