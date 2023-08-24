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صواريخ "كروز" روسية تضرب مركز صنع القرار تابع للجيش الأوكراني وتدمره
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-استراتيجية-عسكرية-أوكرانية--عاجل-1080378935.html
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:21+0000
2023-08-24T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية تنفيذ عمليات هجومية ناجحة".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد خمس هجمات للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".ووفقا للبيان: "تم القضاء ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير عربتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة و3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" في اتجاه كوبيانسك".
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روسيا

القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل

10:21 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 24.08.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف
إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية تنفيذ عمليات هجومية ناجحة".
وتابع البيان: "نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد خمس هجمات للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان: "تم القضاء ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير عربتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة و3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" في اتجاه كوبيانسك".
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