https://sputnikarabic.ae/20230824/القوات-الروسية-تدمر-4-مستودعات-استراتيجية-عسكرية-أوكرانية--عاجل-1080378935.html
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:21+0000
2023-08-24T10:21+0000
2023-08-24T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية تنفيذ عمليات هجومية ناجحة".وتابع البيان: "نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد خمس هجمات للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".ووفقا للبيان: "تم القضاء ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير عربتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة و3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" في اتجاه كوبيانسك".
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روسيا
القوات الروسية تدمر 4 مستودعات استراتيجية عسكرية أوكرانية- عاجل
10:21 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي دمر أربعة مستودعات ذخيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في مناطق عدة في مقاطعة خيرسون، ومقاطعة خاركوف، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، تواصل مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية تنفيذ عمليات هجومية ناجحة".
وتابع البيان: "نتيجة للأعمال التي قامت بها الوحدات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية، تم صد خمس هجمات للعدو في مناطق نوفوسيلوفسكوي ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
ووفقا للبيان: "تم القضاء ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير عربتي مشاة قتالية و3 شاحنات صغيرة و3 أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم777" في اتجاه كوبيانسك".