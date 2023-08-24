https://sputnikarabic.ae/20230824/انخفاض-العجز-التجاري-للأردن-بنسبة-10-خلال-النصف-الأول-من-العام-الحالي-1080381393.html

انخفاض العجز التجاري للأردن بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض العجز التجاري للأردن بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي

شهد العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا بنسبة 10 %، إذ بلغ 4.454 مليار دينار مقارنة بـ 4.947 مليار دينار، في ذات الفترة من العام... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T12:04+0000

2023-08-24T12:04+0000

2023-08-24T12:04+0000

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ونقلت وكالة "عمون" الأردنية، أن "التقرير أظهر أيضا زيادة قيمة الصادرات الوطنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.3%، حيث وصلت إلى 4.198 مليار دينار مقارنة بنحو 4.104 مليار دينار، في نفس الفترة من العام الماضي".وتشمل الصادرات الوطنية السلع والخدمات، التي يتم إنتاجها داخل البلد وتُصدر إلى وجهات خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تُنتجها المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد، وتتم عمليات بيعها وتصديرها إلى دول أخرى، بحسب الوكالة.وفقا للتقرير، سجلت قيمة الصادرات الكلية زيادة بنسبة 0.9 %، حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إذ وصلت إلى 4.514 مليار دينار مقارنة بـ 4.473 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، وتشمل الصادرات الكلية إجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها من البلد إلى أي وجهة خارجية، وتُحسب عن طريق جمع قيمة جميع المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها سواء كانت محلية أو منتجات مستوردة تم إعادة تصديرها، بحسب الوكالة.وفيما يتعلق بالمعاد تصديره، انخفضت قيمته، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 14.4 %، إذ بلغت 316 مليون دينار مقارنة بـ 369 مليون دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، أما المستوردات، فقد تراجعت قيمتها، في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4.8 %، إذ وصلت إلى 8.968 مليار دينار مقارنة بـ 9.420 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، بحسب الوكالة.وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3 %، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47.5 %، في ذات الفترة من العام الماضي، ما يشكل ارتفاعًا بمقدار 2.8 نقطة مئوية.

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