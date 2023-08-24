عربي
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230824/بدء-فعاليات-اليوم-الثالث-لقمة-بريكس-2023-بحضور-قادة-المجموعة-فيديو-1080371882.html
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:15+0000
2023-08-24T07:15+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080371950_0:0:1049:591_1920x0_80_0_0_4523b20a7b4e073628becdfbb22fd7cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
2023-08-24T07:15+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080371950_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_6396dc7d27e47d86b024211bf25f2ac5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو

07:15 GMT 24.08.2023
© Ruptly
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала