https://sputnikarabic.ae/20230824/بدء-فعاليات-اليوم-الثالث-لقمة-بريكس-2023-بحضور-قادة-المجموعة-فيديو-1080371882.html
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:15+0000
2023-08-24T07:15+0000
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2023
الأخبار
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بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة.
2023-08-24T07:15+0000
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سبوتنيك عربي
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بدء فعاليات اليوم الثالث لقمة "بريكس 2023" بحضور قادة المجموعة... فيديو
يتبع
بدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.