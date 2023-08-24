https://sputnikarabic.ae/20230824/بطاريات-باتريوت-وأكثر-من-40-ألف-عسكري-مباحثات-حول-مطالب-عربية-من-واشنطن-1080371301.html

بطاريات "باتريوت" وأكثر من 40 ألف عسكري... مباحثات حول مطالب عربية من واشنطن

بطاريات "باتريوت" وأكثر من 40 ألف عسكري... مباحثات حول مطالب عربية من واشنطن

يجري عسكريون أمريكيون مباحثات مع نظرائهم العرب حول مستوى التهديدات التي تواجه الدول العربية ومستوى القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، تضمنت المباحثات مطالب... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T07:00+0000

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ونقلت قناة "العربية"، عن مصادرها أن هذه المباحثات شهدت انتقادات عربية للأمريكيين، على الرغم من إرسالهم أخيرا مزيدا من القوات إلى المنطقة، حيث اعترض العسكريون وممثلو الدول العربية على هذه الخطوة واعتبروها "غير كافية"، بحسب القناة.يأتي ذلك بعدما أرسلت أمريكا سربين من طائرات "إف - 16" و"إف - 35" ومدمرتين مع السفن التابعة لها، ولكن هذا الإرسال لا يعتبر كافيًا بنظر العسكريين العرب لمواجهة الخطر المحتمل، بحسب القناة.وأرسلت الولايات المتحدة هذه القوة الإضافية، خلال الأسابيع الماضية، بعد هجمات إيران على السفن التجارية في المياه الدولية، وخاصة في مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب، بعد أن تكررت هذه المحاولات الإيرانية، خلال الربيع الماضي، بحسب القناة.ويرى العسكريون العرب أن القوات الإيرانية ما زالت قادرة على مهاجمة السفن في مياه أوسع وأقرب إلى المحيط، بل يرون أن إرسال قوة أمريكية إضافية يثير غضب الإيرانيين وهذا سيدفعهم إلى محاولة إحباط عمل القوات القليلة الأمريكية الموجودة في المنطقة، بحسب القناة.ووجه العسكريون العرب انتقاداتهم لنظرائهم الأمريكيين بسبب هذه القوة الأمريكية قليلة الحجم التي "تثير المشاكل ولا تمنع الخطر"، خاصة أن إيران امتلكت، خلال السنوات الماضية، ترسانة أكبر من الصواريخ والمسيرات، وباتت لديها القدرة على تطوير الكثير من هذا العتاد ليكون عتادًا دقيقًا يهدد كل الدول حولها، بمسافة تصل إلى أبعد من 3000 كلم.لتلك الأسباب رفع العرب مطالبهم للأمريكيين، بإعادة العديد من القوات إلى مستويات أعلى من 40 ألف، وكذلك إعادة بطاريات "باتريوت" إلى المنطقة، وأن يحشدوا المزيد من القوات البحرية، وأن يطرحوا جديًا إقامة منظومة عسكرية متكاملة عربية - أمريكية، قادرة على حماية كل المرافق الحيوية واقتصادات الدول في المنطقة، بحسب القناة.

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