https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-روسيا-تتعاون-مع-أفريقيا-لمنع-حدوث-أزمة-غذائية-1080378666.html

بوتين: روسيا تتعاون مع أفريقيا لمنع حدوث أزمة غذائية

بوتين: روسيا تتعاون مع أفريقيا لمنع حدوث أزمة غذائية

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا مهتمة بصدق بتعميق العلاقات مع القارة الأفريقية وستنفذ مشاريع في مختلف المجالات، وأكّد أنها تستغل كل فرصة لمنع حدوث... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T10:23+0000

2023-08-24T10:23+0000

2023-08-24T10:23+0000

قمة بريكس 2023

روسيا

العالم

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وقال بوتين، متحدثا في قمة "بريكس" عبر الفيديو: "روسيا من جانبها مهتمة بصدق بمواصلة تعميق العلاقات متعددة الأوجه مع القارة الأفريقية، وسنعمل بنشاط على تعزيز هذه العلاقات في الممارسة العملية، وتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة في مختلف المجالات".وأضاف بوتين في اجتماع لزعماء "الخمسة" في صيغة "بريكس بلس": "إن بلادنا تولي اهتمامًا خاصًا للقضايا المتعلقة بتزويد الدول الأفريقية والأسواق العالمية بشكل عام بالغذاء والأسمدة، وبعبارة أخرى، فإننا نستغل كل الفرص المتاحة لنا للمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة الجوع ومنع حدوث أزمة غذائية".وأشار بوتين إلى أنه "يتم تنفيذ هذا العمل، في الوقت الحالي، على الرغم من العقبات التي تضعها الدول الأخرى أمام روسيا، وعلى الرغم من العقوبات غير القانونية المفروضة على الصادرات الروسية، والتي تعقد بشكل خطير لوجستيات النقل والتأمين والمدفوعات".ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو، التي تعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/آب الجاري، ويحضرها زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.

https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-الإمارات-يعلق-على-موافقة-بريكس-على-ضم-بلاده-إلى-المجموعة-1080376007.html

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قمة بريكس 2023, روسيا, العالم