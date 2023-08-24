https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-يكرم-طاقم-دبابة-أسطوري-بعد-أدائه-عملا-بطوليا-فيديو-1080391541.html
بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو
بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطاقم دبابة "أليوشا"، الذي أوقف ودمر قافلة من المدرعات والدبابات الأوكرانية، خلال أداء مهامه على جبهات القتال. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T16:02+0000
2023-08-24T16:02+0000
2023-08-24T16:02+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رصد عسكري
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وقدم بوتين، يوم أمس الأربعاء، لرجال طاقم الدبابة أوسمة "أبطال روسيا" النجمية.وضجت وسائل الإعلام الروسية والإقليمية، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، بمشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية من بينها ما هو غربي، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.ورصدت مسيّرة روسية المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي، الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطاقم دبابة "أليوشا"، الذي أوقف ودمر قافلة من المدرعات والدبابات الأوكرانية، خلال أداء مهامه على جبهات القتال.
وقدم بوتين، يوم أمس الأربعاء، لرجال طاقم الدبابة أوسمة "أبطال روسيا" النجمية.
وضجت وسائل الإعلام الروسية والإقليمية، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، بمشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية من بينها ما هو غربي، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
ورصدت مسيّرة روسية
المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي، الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".