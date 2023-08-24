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https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-يكرم-طاقم-دبابة-أسطوري-بعد-أدائه-عملا-بطوليا-فيديو-1080391541.html
بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو
بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطاقم دبابة "أليوشا"، الذي أوقف ودمر قافلة من المدرعات والدبابات الأوكرانية، خلال أداء مهامه على جبهات القتال. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T16:02+0000
2023-08-24T16:02+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
رصد عسكري
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وقدم بوتين، يوم أمس الأربعاء، لرجال طاقم الدبابة أوسمة "أبطال روسيا" النجمية.وضجت وسائل الإعلام الروسية والإقليمية، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، بمشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية من بينها ما هو غربي، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.ورصدت مسيّرة روسية المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي، الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".
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فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري
فلاديمير بوتين, روسيا, رصد عسكري

بوتين يكرم "طاقم دبابة أسطوري" بعد أدائه عملا بطوليا... فيديو

16:02 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارتهما إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بطاقم دبابة "أليوشا"، الذي أوقف ودمر قافلة من المدرعات والدبابات الأوكرانية، خلال أداء مهامه على جبهات القتال.
وقدم بوتين، يوم أمس الأربعاء، لرجال طاقم الدبابة أوسمة "أبطال روسيا" النجمية.
وضجت وسائل الإعلام الروسية والإقليمية، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، بمشاهد توثق مواجهة دبابة روسية بمفردها لـ7 مركبات مدرعة أوكرانية من بينها ما هو غربي، حيث قطعت الدبابة الروسية الطريق وأجبرت الرتل الأوكراني على الدخول في حقل للألغام وتدميره.
ورصدت مسيّرة روسية المشهد البطولي الذي يعكس شخصية الجندي الروسي، الذي لا يأبه للمثل القائل "الكثرة تغلب الشجاعة".
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