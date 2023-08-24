https://sputnikarabic.ae/20230824/توسع-بريكس-نحو-إعادة-تشكيل-توازن-القوى-في-العالم-1080389534.html

توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم

توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم

أعلنت مجموعة "بريكس" انضمام ست دول إلى تكتلها بدءا من بداية العام المقبل 2024. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T14:03+0000

2023-08-24T14:03+0000

2023-08-24T14:03+0000

راديو

مساحة حرة

قمة بريكس 2023

مصر

أخبار مصر الآن

السعودية

جنوب أفريقيا

أخبار السعودية اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080389316_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c599e6a8afc5ed1fcfd12927660f877a.png

توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم

وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بريكس قررت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.الخطوة الجديدة لاقت ترحيبا من الأعضاء، روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وثمنوا دور جنوب أفريقيا في تنسيق جميع المواقف، ما يؤدي إلى تعزيز المجموعة، ويعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، معتبرين الخطوة مرحلة تاريخية، تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.إلى ذلك، أكد زعماء مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران على تطلعهم لتعزيز التعاون مع المجموعة، من خلال السعي المشترك لتحقيق أهدافها وتدعيم التعاون الاقتصادي بينها، والعمل من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.وأشار إلى مجالات مختلفة تتأثر من خلال بريكس، أهمها التعاملات التجارية، موضحا أن بريكس تجمع دولا تتميز بمعدلات نمو عالية، وحال استخدمت موارد التكتل يمكن زيادة معدلات النمو وتغيير الفارق التنموي.من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، أن الوضع الاقتصادي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة تسبب في مشاكل كبرى على المستوى الدولي، خاصة الدول النامية، ما أجبرها على اتخاذ خطوة تفادي الدولار، والتعامل بعملات جديدة أو بالعملات المحلية.وأكد أن دول بريكس تدعم خطوة توحيد العملات، وإنشاء عملة جديدة، للتعامل بين المجموعة، والتي سيكون لها مستقبل جيد في نمو الاقتصاد العالمي.وذكر أن هذا التحول السياسي سيخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا تجارية بين الدول، لافتا إلى أن الأعضاء المؤسسين يمثلون 27 في المئة من الناتج المحلي الدولي وبانضمام هذه الدول سيتجاوز 30 في المئة، ما يعطي أسواقا جديدة وقوة شرائية.من جهته، ثمّن المحلل الاقتصادي، إدريس عيساوي، الأفكار التي روجها أعضاء مجموعة بريكس لخلق عملة جديدة بديلة عن الدولار، تعتمد عليها الدول وتخرج من سياق الانصهار في التبيعية لدول الغرب وأمريكا.وشدد على ضرورة أن تكون الدول مستعدة للحصول على ميزات تعطيها فرصة للتخلي عن تجربة الدولار وهيمنته على السوق، مؤكدا أن المجموعة سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية بصفة عامة وليس فقط على دول بريكس، وسيكون لها قدرة مهمة في وضع أسس جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية بديلة عما كان موجودا.

مصر

السعودية

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, جنوب أفريقيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио