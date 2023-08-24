https://sputnikarabic.ae/20230824/توسع-بريكس-نحو-إعادة-تشكيل-توازن-القوى-في-العالم-1080389534.html
توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم
توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم
أعلنت مجموعة "بريكس" انضمام ست دول إلى تكتلها بدءا من بداية العام المقبل 2024. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T14:03+0000
2023-08-24T14:03+0000
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توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم
توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم
وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بريكس قررت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.الخطوة الجديدة لاقت ترحيبا من الأعضاء، روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وثمنوا دور جنوب أفريقيا في تنسيق جميع المواقف، ما يؤدي إلى تعزيز المجموعة، ويعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، معتبرين الخطوة مرحلة تاريخية، تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.إلى ذلك، أكد زعماء مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران على تطلعهم لتعزيز التعاون مع المجموعة، من خلال السعي المشترك لتحقيق أهدافها وتدعيم التعاون الاقتصادي بينها، والعمل من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.وأشار إلى مجالات مختلفة تتأثر من خلال بريكس، أهمها التعاملات التجارية، موضحا أن بريكس تجمع دولا تتميز بمعدلات نمو عالية، وحال استخدمت موارد التكتل يمكن زيادة معدلات النمو وتغيير الفارق التنموي.من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، أن الوضع الاقتصادي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة تسبب في مشاكل كبرى على المستوى الدولي، خاصة الدول النامية، ما أجبرها على اتخاذ خطوة تفادي الدولار، والتعامل بعملات جديدة أو بالعملات المحلية.وأكد أن دول بريكس تدعم خطوة توحيد العملات، وإنشاء عملة جديدة، للتعامل بين المجموعة، والتي سيكون لها مستقبل جيد في نمو الاقتصاد العالمي.وذكر أن هذا التحول السياسي سيخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا تجارية بين الدول، لافتا إلى أن الأعضاء المؤسسين يمثلون 27 في المئة من الناتج المحلي الدولي وبانضمام هذه الدول سيتجاوز 30 في المئة، ما يعطي أسواقا جديدة وقوة شرائية.من جهته، ثمّن المحلل الاقتصادي، إدريس عيساوي، الأفكار التي روجها أعضاء مجموعة بريكس لخلق عملة جديدة بديلة عن الدولار، تعتمد عليها الدول وتخرج من سياق الانصهار في التبيعية لدول الغرب وأمريكا.وشدد على ضرورة أن تكون الدول مستعدة للحصول على ميزات تعطيها فرصة للتخلي عن تجربة الدولار وهيمنته على السوق، مؤكدا أن المجموعة سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية بصفة عامة وليس فقط على دول بريكس، وسيكون لها قدرة مهمة في وضع أسس جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية بديلة عما كان موجودا.
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مساحة حرة, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, جنوب أفريقيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
مساحة حرة, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, جنوب أفريقيا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, аудио
توسع بريكس... نحو إعادة تشكيل توازن القوى في العالم
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أعلنت مجموعة "بريكس" انضمام ست دول إلى تكتلها بدءا من بداية العام المقبل 2024.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أن بريكس قررت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين
لتصبح أعضاء في المجموعة.
الخطوة الجديدة لاقت ترحيبا من الأعضاء، روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وثمنوا دور جنوب أفريقيا في تنسيق جميع المواقف، ما يؤدي إلى تعزيز المجموعة، ويعطي زخما جديدا للجهود المشتركة، معتبرين الخطوة مرحلة تاريخية، تلبي توقعات المجتمع الدولي والمصالح المشتركة للدول النامية.
إلى ذلك، أكد زعماء مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران على تطلعهم لتعزيز التعاون مع المجموعة، من خلال السعي المشترك لتحقيق أهدافها وتدعيم التعاون الاقتصادي بينها، والعمل من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.
بدوره، اعتبر أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، محمد الشوادفي، انضمام الدول الستة إضافة لقوتها وزيادة لنفوذها السياسي والاقتصادي ومن ثم القدرة على التأثير في الموازنة الدولية، في ظل عدم تحمل العالم تأثيرات القطبية الواحدة.
وأشار إلى مجالات مختلفة تتأثر من خلال بريكس، أهمها التعاملات التجارية، موضحا أن بريكس تجمع دولا تتميز بمعدلات نمو عالية، وحال استخدمت موارد التكتل يمكن زيادة معدلات النمو وتغيير الفارق التنموي.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصفار، أن الوضع الاقتصادي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة تسبب في مشاكل كبرى على المستوى الدولي، خاصة الدول النامية
، ما أجبرها على اتخاذ خطوة تفادي الدولار، والتعامل بعملات جديدة أو بالعملات المحلية.
وأكد أن دول بريكس تدعم خطوة توحيد العملات، وإنشاء عملة جديدة، للتعامل بين المجموعة، والتي سيكون لها مستقبل جيد في نمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح الباحث الاقتصادي، علي الحازمي، أن انضمام الدول الجديدة لبريكس يعتبر تغيرا سياسيا واقتصاديا مهمًا في ظل تنوع من مختلف القارات والذي يعطي بعدا يخدم الأعضاء كافة.
وذكر أن هذا التحول السياسي سيخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا تجارية بين الدول، لافتا إلى أن الأعضاء المؤسسين يمثلون 27 في المئة من الناتج المحلي الدولي وبانضمام هذه الدول سيتجاوز 30 في المئة، ما يعطي أسواقا جديدة وقوة شرائية.
من جهته، ثمّن المحلل الاقتصادي، إدريس عيساوي، الأفكار التي روجها أعضاء مجموعة بريكس
لخلق عملة جديدة بديلة عن الدولار، تعتمد عليها الدول وتخرج من سياق الانصهار في التبيعية لدول الغرب وأمريكا.
وشدد على ضرورة أن تكون الدول مستعدة للحصول على ميزات تعطيها فرصة للتخلي عن تجربة الدولار وهيمنته على السوق، مؤكدا أن المجموعة سيكون لها تأثير مباشر على السوق العالمية بصفة عامة وليس فقط على دول بريكس، وسيكون لها قدرة مهمة في وضع أسس جديدة لتنمية اقتصادية واجتماعية بديلة عما كان موجودا.