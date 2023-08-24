https://sputnikarabic.ae/20230824/جنرال-إيطالي-القوة-النارية-الروسية-يصعب-هزيمتها-1080369349.html

جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها

جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها

صرّح القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، بأن "انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى القوة النارية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T04:58+0000

2023-08-24T04:58+0000

2023-08-24T04:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماركو بيرتوليني: "من الناحية العسكرية، فإن انتصار أوكرانيا لا يمكن تصوره، وعلينا أن نلاحظ ذلك ونجلس إلى طاولة المفاوضات. كان ينبغي أن تتوقف هذه الحرب قبل ذلك بكثير".وأشار إلى أن "القوة النارية للجيش الروسي تتجاوز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية مع كل المساعدات العسكرية". ووفقا للجنرال، فقد ارتكب الغرب خطأ عندما بالغ في تقدير تفوقه التكنولوجي، بحسب قوله.وأضاف: "تمكن الروس من إنتاج ذخيرة أكثر من الغرب بأكمله، بفضل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية. الروس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، والأمريكيون لا يمتلكونها".وقال: "أولئك الذين توقعوا ليس فقط النصر، ولكن النصر السريع على روسيا كانوا مخطئين إلى حد كبير"، وأضاف: "يجب أن نتذكر أن آمال الدول الغربية في زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا غير مجدية".

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