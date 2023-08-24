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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230824/جنرال-إيطالي-القوة-النارية-الروسية-يصعب-هزيمتها-1080369349.html
جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها
جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها
صرّح القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، بأن "انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى القوة النارية... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T04:58+0000
2023-08-24T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماركو بيرتوليني: "من الناحية العسكرية، فإن انتصار أوكرانيا لا يمكن تصوره، وعلينا أن نلاحظ ذلك ونجلس إلى طاولة المفاوضات. كان ينبغي أن تتوقف هذه الحرب قبل ذلك بكثير".وأشار إلى أن "القوة النارية للجيش الروسي تتجاوز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية مع كل المساعدات العسكرية". ووفقا للجنرال، فقد ارتكب الغرب خطأ عندما بالغ في تقدير تفوقه التكنولوجي، بحسب قوله.وأضاف: "تمكن الروس من إنتاج ذخيرة أكثر من الغرب بأكمله، بفضل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية. الروس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، والأمريكيون لا يمتلكونها".وقال: "أولئك الذين توقعوا ليس فقط النصر، ولكن النصر السريع على روسيا كانوا مخطئين إلى حد كبير"، وأضاف: "يجب أن نتذكر أن آمال الدول الغربية في زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا غير مجدية".
https://sputnikarabic.ae/20230823/وزارة-الخارجية-موسكو-لن-تترك-هجمات-كييف-على-المنشآت-المدنية-دون-رد-1080355059.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال إيطالي: القوة النارية الروسية يصعب هزيمتها

04:58 GMT 24.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
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صرّح القائد السابق لقوة المهام المشتركة في إيطاليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، بأن "انتصار أوكرانيا في ساحة المعركة أمر لا يمكن تصوره بالنظر إلى القوة النارية الساحقة لروسيا".
وقال ماركو بيرتوليني: "من الناحية العسكرية، فإن انتصار أوكرانيا لا يمكن تصوره، وعلينا أن نلاحظ ذلك ونجلس إلى طاولة المفاوضات. كان ينبغي أن تتوقف هذه الحرب قبل ذلك بكثير".

وأضاف: "لكن في الأشهر الأخيرة تزايدت صيحات سوف ننتصر، تمت زراعته، ما غذى الرأي العام بتوقع النصر، وهو أمر مستحيل في ساحة المعركة. لا يمكن للأوكرانيين الانتصار".

وأشار إلى أن "القوة النارية للجيش الروسي تتجاوز إمكانات القوات المسلحة الأوكرانية مع كل المساعدات العسكرية". ووفقا للجنرال، فقد ارتكب الغرب خطأ عندما بالغ في تقدير تفوقه التكنولوجي، بحسب قوله.

وقال بيرتوليني: "تم المبالغة في تقدير القدرات التكنولوجية الغربية. في الحرب، التكنولوجيات مهمة، ولكن ليست كافية، إن الجيش المتقدم تقنيا، ولكن مع عدد قليل من الناس محكوم عليه بالهزيمة".

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
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وأضاف: "تمكن الروس من إنتاج ذخيرة أكثر من الغرب بأكمله، بفضل إعادة هيكلة الصناعة الوطنية. الروس لديهم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، والأمريكيون لا يمتلكونها".

وتابع بيرتوليني لصحيفة "libero": "هناك العديد من الروس، أما أوكرانيا فقدت ملايين المواطنين الذين فروا إلى الخارج أو إلى روسيا".

وقال: "أولئك الذين توقعوا ليس فقط النصر، ولكن النصر السريع على روسيا كانوا مخطئين إلى حد كبير"، وأضاف: "يجب أن نتذكر أن آمال الدول الغربية في زعزعة الاستقرار الداخلي في روسيا غير مجدية".
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