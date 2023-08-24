https://sputnikarabic.ae/20230824/خبير-مجموعة-بريكس-متوازنة-وقراراتها-عادلة-وتنحاز-إلى-الدول-النامية-بكل-أشكالها-1080388755.html
خبير: مجموعة بريكس متوازنة وقراراتها عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها
خبير: مجموعة بريكس متوازنة وقراراتها عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها
نناقش في هذه الحلقة: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"، أوكرانيا لن تنتصر أمام القوة النارية الساحقة لروسيا، تركيا والأمم... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:49+0000
2023-08-24T13:49+0000
2023-08-24T13:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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خبير: مجموعة البريكس متوازنة وقراراتها عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها.
خبير: مجموعة البريكس متوازنة وقراراتها عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها.
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة مع إمكانية انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة، وأشار إلى أن العضوية الكاملة لدول بريكس الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الخبير الاقتصادي، الدكتور نايل الجوابرة:ومن الرياض، حول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد سرور الصبّان:صرّح مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن اتفاقية الحبوب بأن تركيا والأمم المتحدة تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي من أجل استئناف الصفقة، فيما لا تزال هناك قضايا إشكالية، وقد تجتمع تركيا وروسيا والأمم المتحدة في إسطنبول لمناقشة صفقة الحبوب.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا في هذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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خبير: مجموعة بريكس متوازنة وقراراتها عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها
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نناقش في هذه الحلقة: مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين أعضاء جدد في "بريكس"، أوكرانيا لن تنتصر أمام القوة النارية الساحقة لروسيا، تركيا والأمم المتحدة تجهزان مقترحات لروسيا لاستئناف صفقة الحبوب، قائد انقلاب النيجر يؤكد استعداده لإطلاق سراح بازوم.
أكد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة مع إمكانية انضمام عضو سادس في السنوات المقبلة، وأشار إلى أن العضوية الكاملة لدول بريكس الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
حول هذا الموضوع، تحدث لـ "حصاد الأسبوع" الخبير الاقتصادي، الدكتور نايل الجوابرة:
هناك 23 دولة طلبت الانضمام إلى بريكس وهذا الانضمام يجعل قوة ومكانة بريكس في العالم عالية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ولا ننسى أن الخمس دول بالنسبة لبريكس هي أكبر اقتصاديا من مجموعة السبع.
ومن الرياض، حول هذا الموضوع تحدث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد سرور الصبّان:
إنه قرار تاريخي للتوسيع فهنالك توازن بين مختلف القارات وتركيز على الدول النامية التي عانت وتعاني من المؤسسات الدولية والتجمعات الدولية التي يحتكرها الغرب بقراراته المختلفة وهذه المجموعة هي مجموعة ولو أنها تضم الهند والصين وروسيا إلا أنها مجموعة متوازنة تقوم على اتخاذ قرارات عادلة وتنحاز إلى الدول النامية بكل أشكالها.
صرّح مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن اتفاقية الحبوب بأن تركيا والأمم المتحدة تعملان على تطوير مقترحات للجانب الروسي من أجل استئناف الصفقة، فيما لا تزال هناك قضايا إشكالية، وقد تجتمع تركيا وروسيا والأمم المتحدة في إسطنبول لمناقشة صفقة الحبوب.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا في هذا الصدد:
هناك جهود تقوم بها تركيا منذ انهيار اتفاقية الحبوب، من أجل دفع روسيا للعودة إلى هذه الاتفاقية، لكن الجانب الروسي لديه شروط واضحة، قبل العودة إليها، لا سيما الاستجابة للمطالب التي تتضمنها هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية، وتركيا كدولة راعية لهذه الاتفاقية تلعب دور الوسيط، والدبلوماسية التركية لا تزال تتحرك في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي تحاول تذليل كل العقبات أمام تنفيذها، وعودة روسيا إليها، لكن الكرة الآن في الملعب الغربي الذي بإمكانه تسهيل أو تعطيل هذه الاتفاقية.
التفاصيل في الملف الصوتي...