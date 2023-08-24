https://sputnikarabic.ae/20230824/خبير-يحذر-من-تحول-كنز-الغاز-للعنة-على-لبنان-مطالبا-بإصلاحات-حكومية-1080389924.html

خبير يحذر من تحول "كنز الغاز" للعنة على لبنان مطالبا بإصلاحات حكومية

خبير يحذر من تحول "كنز الغاز" للعنة على لبنان مطالبا بإصلاحات حكومية

صرّح رئيس مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتجية، عباس مزهر، أن استخدام واستكشاف الغاز غير كافٍ للقيام بنهضة اقتصادية في لبنان. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T14:17+0000

2023-08-24T14:17+0000

2023-08-24T14:17+0000

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خلال حديث مع "سبوتنيك"، أشار مزهر لجملة شروط تتعلق بالحوكمة لابد من تحقيقها على مستوى الممارسة السياسية والاقتصادية وإجراء الإصلاحات، التي من شأنها أن تكفل استثمار النفط والغاز بشكل سليم.مضيفا: "تقدر حاليا ثروة لبنان من الغاز بـ180 مليار دولار، ومن النفط 40 مليار دولار، أي 220 مليار دولار، ولكن اليوم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز تصل تقديرات الثروة بين 500 إلى 600 مليار دولار، لذلك يعتبر اللبنانيون أنهم عثروا على كنز، وهم يتأملون أن ينعكس ذلك خيرا على اقتصادهم ومعيشتهم".مشيرا إلى أن اللبنانيون يأملون أن يصبح بلدهم بلدا نفطيا ليكون مدخلا إلى النهضة، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العملة الوطنية التي فقدت نحو 98 في المئة من قيمتها، وتطوير البنية التحتية المتهالكة وتوفير فرص العمل للشباب وتعزيز القطاع الاستشفائي، الذي شهد تدهورا خطيرا بعد أزمة "كورونا" وانهيار الاقتصاد الوطني بالإضافة لتعزيز القطاع التعليمي المنهار والقطاع المصرفي، الذي دخل في صراع وتجاذبات مع الناس بسبب تبخر أموال المودعين وتعثر العمليات المصرفية. وسيكون للغاز انعكاس جيد على حل أزمة الكهرباء والماء بالإضافة لإنشاء بعض الصناعات النفطية وتعزيز قطاع السياحة، وبخاصة الشركات العاملة مثل "توتال" الفرنسية و"أني" الإيطالية، التي ستكون ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق التي تسكنها، بالإضافة لحاجتها لخدمات لوجستية، فضلا عن دخول العاملين فيها في العملية الاقتصادية في المناطق التي سيسكنونها، وإنشاء مستوصفات ومعاهد ومعامل.مضيفا أن كل هذا كلام حتى الآن لم تتم بلورته بشكل واضح، خاصة وأن لبنان ينخره الفساد، ولن يكون الغاز استثمارا جيدا من دون إصلاحات توفر الضمان للاستثمار الجيد.مشيرا لغياب أي خطة حكومية واضحة، بل أن الخطأ بدأ بإبرام الاتفاقات قبل الوصول للاستخراج، ولا يوجد مسار واضح للعمل وأين ستوضع الأموال، هل في صندوق سيادي أو استثماري أو في وزارة المالية أو في مصرف لبنان، وليس واضحا كيف سيكون خط التصريف، هل سيكون خط الأنابيب العربي أو خط دول غاز شرق المتوسط أو طريق مصر دمياط، أو عن طريق ناقلات الغاز، لا شيء واضح حتى الآن، لذلك هنالك تخوف لدى اللبنانيين من أن يضيع هذا الكنز وأن تبيع الطبقة السياسية هذا الغاز قبل استثماره، وأن يطال الفساد قطاع الغاز والنفط ويتم هدر هذه الثروة، ولبنان معروف أنه بلد الهدر وأزمة هدر الأموال والعجز الذي وصل إليه لبنان كان على رأسه الهدر والسياسات الفاشلة غير المدروسة، خاصة أن الطبقة السياسية في لبنان لا تحترم الرأي العام البناني، وهذا الرأي منقسم سياسيا وطائفيا، ما يجعل تأثيره ضعيفا على العملية السياسية في لبنان.وحول المدة المتوقعة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على إيرادات ونتائج تعود على البلاد بالفائدة، قال مزهر: "بالنسبة للمدة الزمنية المتوقعة، في الحقيقة أن أعمال الحفر ستستغرق 67 يوما متواصلا، حيث من المتوقع الانتهاء منها، مع بداية الشهر الثاني، فالشركة الفرنسية تستخدم طريقة متطورة لتوفير الوقت وتقليص المراحل التقليدية، ورغم ذلك ستحتاج من 2 إلى 3 لتحويله إلى بئر استكشافي، ولكي يصبح جاهزا سيستغرق الموضوع حوالي 5 سنوات من الآن، وهناك تقديرات تتحدث عن 6 سنوات لتصبح العائدات الاقتصادية مجدية لللبنانيين".مضيفا: "اليوم الوضع الاقتصادي في لبنان لا يتحمل هذه الخمس سنوات، وهذا وقت طويل وأنا لا أرى المشكلة في الوقت، فقد يلجأ اللبنانيون لبعض الحلول الاقتصادية قبل أن يتم الاستفادة بشكل فعلي من الغاز. لكن المشكلة ليست في الوقت بل في خطة الاستثمار والاستفادة والإصلاحات، فيجب أولا إبعاد ملف النفط عن المناكفات السياسية، وإعادة تعزيز إصلاح النظام القضائي والمالي والاقتصادي لضمان الحقوق القوية للبنان من غازه ونفطه ولضمان حقوق الشعب اللبناني".وتابع قائلا: "اللبنانيون اليوم يعتبرون أنفسهم أنهم وجدوا كنزا وينظرون لمرحلة جديدة تحمل لهم الخلاص، ولكن في حال لم تكن هناك إصلاحات ضمن خطة حكومية واضحة وشاملة وشفافة، قد يتحول هذا الكنز إلى لعنة على لبنان واللبنانيين".واختتم قائلا: "اليوم اللبنانيون مدعوون جميعا على كافة المستويات للاستفادة من هذه الثروة، لذلك يجب أن يتحقق التكافل الداخلي وإبعاد هذه الثروة عن الحسابات الضيقة والمحاصصة لأنها تشكل عنصر سيادة رئيسي للبنان، وهي نافذة الأمل التي ستخرج لبنان من هذا النفق الاقتصادي والسياسي المظلم".

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