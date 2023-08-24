https://sputnikarabic.ae/20230824/دعوات-لتوسيع-تعاون-بريكس-مع-أفريقيا-ودعمها-لتحقيق-الأمن-الغذائي-في-القارة-1080385833.html
دعوات لتوسيع تعاون "بريكس" مع أفريقيا ودعمها لتحقيق الأمن الغذائي في القارة
دعوات لتوسيع تعاون "بريكس" مع أفريقيا ودعمها لتحقيق الأمن الغذائي في القارة
أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن مجموعة بريكس يمكنها مساعدة دول القارة الأفريقية على تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي في... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:11+0000
2023-08-24T13:11+0000
2023-08-24T13:11+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
أفريقيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عثماني، اليوم الخميس، خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ: "دول بريكس قادرة على مساعدة أفريقيا في تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وذلك من خلال تأمين التكنولوجيا الجديدة التي تحسن قدرات الإنتاج الزراعي".وأضاف: "اليوم تواجه أفريقيا تحديات كثيرة، بما فيها الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. هذا أمر غير مقبول لأن قارتنا فيها 65 في المئة من الأراضي التي يمكن زراعتها في العالم".ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستستمر بتعزيز التعاون مع دول أفريقيا لدعم فرصها في التنمية المستقلة.وقال شي جين بينغ، خلال جلسة لقمة بريكس اليوم الخميس، أن "الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة".وجاء في إعلان بريكس، الصادر في ختام قمة جوهانسبرغ: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع في منطقة الساحل وخاصة في جمهورية النيجر".ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 37 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.ونتيجة لقمة جوهانسبرغ، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميًا للانضمام إلى مجموعة بريكس، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-هي-الشريك-الرائد-لـبريكس-في-الشرق-الأوسط-1080380525.html
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قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أفريقيا
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, أفريقيا
دعوات لتوسيع تعاون "بريكس" مع أفريقيا ودعمها لتحقيق الأمن الغذائي في القارة
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أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، غزالي عثماني، أن مجموعة بريكس يمكنها مساعدة دول القارة الأفريقية على تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عثماني، اليوم الخميس، خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ: "دول بريكس قادرة على مساعدة أفريقيا في تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وذلك من خلال تأمين التكنولوجيا الجديدة التي تحسن قدرات الإنتاج الزراعي".
وأضاف: "اليوم تواجه أفريقيا تحديات كثيرة، بما فيها الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. هذا أمر غير مقبول لأن قارتنا فيها 65 في المئة من الأراضي التي يمكن زراعتها في العالم".
الأفارقة يولون أهمية قصوى للعلاقات التي تربطهم بدول بريكس، ويعتبرون أنها فرصة كبيرة من أجل الانخراط معا في مجالات التعاون التي تحقق الفائدة للجميع.
ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستستمر بتعزيز التعاون مع دول أفريقيا لدعم فرصها في التنمية المستقلة.
وقال شي جين بينغ، خلال جلسة لقمة بريكس اليوم الخميس، أن "الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة".
في سياق متصل، أعربت مجموعة دول "بريكس"، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء الوضع في منطقة الساحل، وخاصة في النيجر.
وجاء في إعلان بريكس، الصادر في ختام قمة جوهانسبرغ: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء الوضع في منطقة الساحل وخاصة في جمهورية النيجر".
وتعقد قمة بريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرغ، في الفترة 22- 24 آب/ أغسطس الجاري، بحضور زعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو، فيما يمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
ومجموعة "بريكس" هي منظمة دولية، تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا؛ وتشكل اقتصاداتها 37 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، و18 في المئة من حجم التجارة الدولية.
ونتيجة لقمة جوهانسبرغ، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميًا للانضمام إلى مجموعة بريكس
، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2024.